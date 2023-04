Ukraina: Kolejne dzieci wywiezione do Rosji wróciły do kraju

Troje dzieci wywiezionych z Ukrainy do Rosji wróciło do ojczyzny - poinformowała we wtorek organizacja Save Ukraine. Ich podróż trwała 15 dni, były przesłuchiwane w Rosji i na Białorusi - dodała fundacja zajmująca się repatriacją deportowanych ukraińskich dzieci.

"15 dni podróży, kilkugodzinne przesłuchania na terytorium Rosji i Białorusi, tysiące minut nerwów i stresu - i już nareszcie rodzice są razem ze swoimi dziećmi w ojczyźnie" - napisała organizacja w mediach społecznościowych.

"Wspólnymi siłami sprawimy, że każde ukraińskie dziecko wróci do domu" - zapewniono. (https://tinyurl.com/2kj2ypmh)

Według szacunków ukraińskich władz ponad 19 tys. dzieci zostało nielegalnie wywiezionych do Rosji. Dokładna liczba jest nieznana w związku z okupacją części terytorium Ukrainy.