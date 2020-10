Ukraina: Kolejny dobowy rekord zakażeń koronawirusem - 6410

Na Ukrainie padł kolejny dobowy rekord zakażeń koronawirusem - w ciągu minionej doby wykryto 6410 infekcji. 109 chorych na Covid-19 zmarło, 2194 pacjentów wyzdrowiało, a 1089 osób hospitalizowano - przekazał w sobotę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Poprzednio najwyższą dobową liczbę infekcji potwierdzono w czwartek - 5992.

W piątek najwięcej zakażeń potwierdzono w Kijowie (598) i w obwodzie odeskim (506). W kraju przeprowadzono tego dnia łącznie ok. 64 tys. testów, w tym ok. 36 tys. metodą PCR. Według ministra to rekordowa liczba testów PCR przeprowadzonych jednego dnia na Ukrainie.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 293 641 osób, zmarło 5517 chorych z Covid-19, a wyzdrowiało 124 113 pacjentów. Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wynosi obecnie 164 011.

We wtorek rząd Ukrainy podjął decyzję o przedłużeniu w kraju tzw. kwarantanny adaptacyjnej do końca roku i o zaostrzeniu niektórych obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa ograniczeń.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska