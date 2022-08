Ukraina: Komisarz UE ds. wewnętrznych z wizytą w Kijowie

Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ylva Johansson przybyła we wtorek do Kijowa, gdzie będzie rozmawiać o realizacji wymogów unijnych i działaniach na rzecz wstąpienia Ukrainy do UE - poinformowało przedstawicielstwo Unii Europejskiej.

W komunikacie na Twitterze unijna placówka wyliczyła tematy planowanych rozmów Johannson z przedstawicielami rządu ukraińskiego. Będą to: realizacja dyrektywy o tymczasowej ochronie, kroki prowadzące do członkostwa Ukrainy w UE oraz "niezachwiane wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy i jej narodu" - głosi komunikat. (https://tinyurl.com/2p9cfred).

Johansson poinformowała ze swej strony, że na mocy unijnej dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, która przyznaje natychmiastową ochronę i prawa osobom przybywającym do UE z Ukrainy, prawie 3,9 mln Ukraińców zarejestrowało się w Unii Europejskiej.

Komisarz zapowiedziała, że będzie rozmawiać o wspieraniu tych Ukraińców, którzy wracają do ojczyzny, a także, że "cokolwiek przyniesie wojna, Ukraińcy zawsze będą w UE mile widziani".

Opublikowała również zdjęcie ze spotkania w Kijowie z wicepremier Ukrainy Olhą Stefaniszyną.