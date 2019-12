Ukraina: Koniec pikiety przed siedzibą prezydenta - w Paryżu nie zdradził

W Kijowie zakończyła się pikieta przed siedzibą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, której celem było ostrzeżenie go, by nie zdradził interesów narodowych podczas zakończonego w nocy w poniedziałku na wtorek szczytu normandzkiego w Paryżu.

"Prezydent Zełenski nie przekroczył żadnych czerwonych linii" - oświadczył komitet organizacyjny akcji, który podjął decyzję o jej zakończeniu i jeszcze w godzinach nocnych przystąpił do składania namiotów i sceny rozstawionej na ulicy Bankowej, gdzie znajduje się biuro szefa państwa.

"Uważamy, że jest to nasza wspólna zasługa. To właśnie dzięki masowemu zadowoleniu na Ukrainie potwierdzono, że większość Ukraińców pragnie pokoju, ale nie za cenę ustępstw przed agresorem" - ogłosili organizatorzy akcji "Warta na Bankowej", która rozpoczęła się w niedzielę wieczorem.

Podkreślili przy tym, że mają świadomość tego, iż w Paryżu mogło dojść do nieformalnych porozumień między przywódcami "czwórki normandzkiej", dlatego uprzedzili, że nadal będą obserwowali rozwój wydarzeń związanych ze szczytem.

"Naród ukraiński jest w stanie podejmować szybkie i zdecydowane działania, co czynił już niejednokrotnie" - ostrzeżono w komunikacie, cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina.

Szczyt przywódców czwórki normandzkiej: Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji odbył się po raz pierwszy od jesieni 2016 roku. Uczestniczyli w nim: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Ukrainy Zełenski oraz prezydent Rosji Władimir Putin.

W podsumowaniu spotkania przywódcy ustalili zawieszenie broni, które ma nastąpić do końca bieżącego roku oraz poparli opracowanie i implementację planu rozminowania strefy konfliktu w Donbasie.

Umówili się również, że poprą ustalenia trójstronnej grupy kontaktowej w odniesieniu do wycofania ludzi i sprzętu na trzech kolejnych odcinkach na linii rozgraniczenia w Donbasie do końca 2020 roku. Zadeklarowali jednocześnie, że będą sprzyjali uwolnieniu i wymianie osób przetrzymywanych przez obie strony konfliktu na zasadzie "wszyscy na wszystkich" do końca bieżącego roku.

Przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec, i Francji potwierdzili konieczność wprowadzenia w życie porozumień mińskich z 2015 roku. Prezydenci Ukrainy i Rosji określili spotkanie jako "potrzebne i przydatne".

"Odblokowaliśmy dialog i to jest pozytywne" - mówił w czasie konferencji prasowej Zełenski. "Poruszono wiele tematów, moi rozmówcy powiedzieli, że to jest bardzo dobry rezultat, jak na pierwsze spotkanie. Dla mnie, szczerze mówiąc, to za mało; chciałem rozwiązać wiele problemów" - dodał.

"Zgodziliśmy się co do środków, które mają zaprowadzić pokój we wschodniej Ukrainie" - komentował ustalenia szczytu Zełeński. Zastrzegł jednak, że "federalizacja Ukrainy nie jest możliwa", a "priorytetem jest odzyskanie kontroli nad ukraińskim terytorium".

Podsumowując konferencję prasową, Zełenski podkreślił, że "Donbas i Krym pozostają terytoriami ukraińskimi".

Według ustaleń z Paryża kolejny szczyt normandzki ma być zorganizowany za cztery miesiące, w marcu przyszłego roku.

Z Kijowa Jarosław Junko