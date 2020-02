Ukraina: koniec wojny nie kosztem terytorium

Zakończenie wojny w Donbasie na wschodzie Ukrainy nie może odbyć się kosztem ukraińskiego terytorium albo suwerenności - oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Sekretarz RBNiO podkreślił, że po to, by jesienią na terytoriach nie znajdujących się pod kontrolą władz w Kijowie, odbyły się lokalne wybory zgodne z ukraińskim prawem, konieczne będzie patrolowanie granicy.

Daniłow powiedział, że granicy powinna pilnować ukraińska straż, przyległe terytorium powinno być kontrolowane przez Gwardię Narodową Ukrainy, a we wspólnych patrolach mogliby brać udział miejscowi mieszkańcy.

"Ale nie znaczy to, że będą to bojownicy. (...) Chcę, by była tego świadomość - nie znaczy to, że razem z ludźmi, którzy zabijali Ukraińców, będziemy kontrolować ukraińskie terytorium" - podkreślił.

Wskazał też, że proces wspólnego patrolowania granicy będzie odbywał się w uzgodnieniu z OBWE lub inną organizacją międzynarodową.

Zaznaczył przy tym, że zakończenie wojny nie może odbyć się "kosztem odstąpienia swojego terytorium albo swojej suwerenności".

W miniony weekend występując na 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ukraińskie władze chcą przeprowadzić lokalne wybory jesienią na całym terytorium kraju. Zaproponował, by podczas przygotowań do wyborów w regionie nie kontrolowanym przez władze w Kijowie bezpieczeństwo gwarantowały wspólne patrole Ukrainy, przedstawicieli tymczasowo okupowanych terytoriów i OBWE.

We wtorek prorosyjscy separatyści zaatakowali pozycje ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie ługańskim. Sztab generalnego sił zbrojnych Ukrainy poinformował, że bojownicy prowadzili ostrzał, wykorzystując uzbrojenie zabronione przez porozumienia mińskie. W wyniku ataku na pozycje ukraińskiego wojska zginął jeden żołnierz, pięciu zostało rannych.