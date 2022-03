Ukraina: Kułeba: nie spodziewam się przełomu na szczycie NATO

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył w środę wieczorem, że nie spodziewa się przełomu podczas czwartkowego szczytu NATO - podała agencja Ukrinform. Szef ukraińskiej dyplomacji nie zamierza jednak zaprzestać dalej apelować do Sojuszu o zamknięcie ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

"Niestety nie spodziewam się przełomu na szczycie NATO, bo obiektywnie oceniam sytuację wewnątrz Sojuszu i jego gotowość do twardych, radykalnych działań. Ale musimy pracować dalej, a wynik na pewno przyjdzie z czasem" - powiedział minister.

Kułeba podkreślił też, że chociaż szereg państw NATO, pomimo zastraszania ze strony Rosji, konsekwentnie wspierało Ukrainę praktycznymi działaniami, to Kijowowi brakuje wsparcia ze strony całego Sojuszu. W związku z tym zamierza nadal apelować o zamknięcie nieba nad Ukrainą.

"Niezależnie od tego, ile NATO mówi, że jest to w tej chwili niemożliwe, to trzeba to zrobić. Będziemy nadal tworzyć tę narrację, ponieważ jest to sposób na ratowanie życia Ukraińców, na uratowanie naszych miast przed zniszczeniem" - powiedział Kułeba.