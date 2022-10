Ukraina: Kułeba: rozmawiałem z premierem Izraela o systemach obrony powietrznej

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba poinformował w czwartek wieczorem na Twitterze, że "rozmawiał szczegółowo" z premierem Izraela Jairem Lapidem o prośbie Kijowa, dotyczącej izraelskich systemów obrony powietrznej i technologii.

"Poinformowałem go o niewyobrażalnym cierpieniu, śmierci i zniszczeniach spowodowanych przez rosyjskie pociski rakietowe i wyprodukowane w Iranie drony" - napisał Kułeba.

Lapid poinformował wcześniej na Twitterze o rozmowie z ukraińskim ministrem. "Podzieliłem się z nim naszym głębokim zaniepokojeniem militarnymi powiązaniami między Iranem i Rosją" - głosi wpis premiera.

"Izrael stoi ramię w ramię z narodem ukraińskim" - dodał Lapid.

Władze Ukrainy zwróciły się do Izraela o pomoc wojskową we wtorek. W środę izraelski minister obrony Beni Ganc powiedział, że Izrael rozważa dostarczenie Ukrainie systemów wczesnego ostrzegania przed dronami i pociskami rakietowymi, ale nie ma zamiaru przekazywać jej broni.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł w poniedziałek, że dostarczanie sprzętu wojskowego Ukrainie "zniszczy relacje polityczne" Tel Awiwu z Moskwą.

We wtorek "Washington Post" poinformował, że władze Iranu przygotowują się do przekazania Rosji rakiet balistycznych, które prawdopodobnie zostaną użyte w wojnie z Ukrainą. Według mediów chodzi o dostawy pocisków ziemia-ziemia, takich jak Fateh-110 i Zolfaghar, zdolnych do rażenia celów na odległości odpowiednio 300 i 700 km.