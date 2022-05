Ukraina: Kułeba: szef MSZ Danii zobaczy tu na własne oczy okrucieństwa popełnione przez Rosjan

Szef dyplomacji Danii Jeppe Kofod składa wizytę na Ukrainie. "Mój duński kolega zobaczy na własne oczy" okrucieństwa popełnione przez Rosjan - napisał w poniedziałek na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Podróż Kofoda zaczyna się od Irpienia. "Rosyjska armia popełniła okrucieństwa nie do opisania, tam i w innych miastach w regionie Kijowa. Jesteśmy obaj zdeterminowani, by postawić przed wymiarem sprawiedliwości tych, którzy za to odpowiadają" - oznajmił Kułeba w tweecie.

Duński minister napisał wkrótce potem na Twitterze: "Straszne jest być świadkiem zniszczenia, tu na przedmieściach Kijowa. Dania zdecydowanie popiera wszelkie kroki na rzecz wyśledzenia tych, którzy są odpowiedzialni za te ataki i wymierzenia im sprawiedliwości".

Kofod ponownie otworzył wcześniej w poniedziałek ambasadę Danii w Kijowie. Placówka po wybuchu wojny tymczasowo działała z Polski.

Dania jest pierwszym krajem nordyckim, który zdecydował się na ponowne otwarcie swojej placówki dyplomatycznej w Kijowie. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się służby zagraniczne m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii oraz Holandii. Polski ambasador nie opuścił Kijowa