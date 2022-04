Ukraina: Kułeba w BBC: po Buczy Zachód nie może się już wahać, czy przekazać nam broń

Masakra w Buczy zmienia sytuację i powinna usunąć jakiekolwiek wahania w kwestii dostarczenia Ukrainie broni czy nałożenia na Rosję najcięższych sankcji - powiedział w poniedziałek wieczorem stacji BBC ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

"Masakra w Buczy powinna usunąć na Zachodzie jakiekolwiek wahania i niechęć do dostarczenia Ukrainie wszelkiej niezbędnej broni, w tym samolotów, czołgów, wyrzutni rakietowych i pojazdów opancerzonych, która pozwoli naszemu krajowi wyzwolić się od rosyjskich okupantów. To samo dotyczy sankcji - jeśli któryś moich kolegów w Europie lub za oceanem będzie mówił, że niektóre sankcje są niewłaściwe czy zbyt twarde, i nie powinny być nałożone, będę to uważał za zdradę ofiar w Buczy i innych miejscowościach, cywilów, którzy zostali zabici" - mówił szef ukraińskiej dyplomacji.

Zapytany o wpis na Twitterze, w którym oświadczył, że ci z sojuszników, którzy nie przekażą teraz broni Ukrainie ponosić będą współodpowiedzialność za rosyjskie zbrodnie, Kułeba zapewnił, że bardzo docenia dotychczasową pomoc, ale teraz już nie będzie akceptować żadnych półśrodków. "Nie prosimy o nic nadzwyczajnego, prosimy tylko o wszystko, czego potrzebujemy, by wyzwolić nasz kraj, zapobiec kolejnym rosyjskim zbrodniom i uratować życie cywilów" - wyjaśnił.

Rozmowa została przeprowadzona po poniedziałkowym spotkaniu Kułeby z brytyjską minister spraw zagranicznych Liz Truss, które odbyło się w Warszawie. Według ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, w Buczy zamordowanych zostało ponad 400 osób, ale nie jest to jeszcze ostateczna liczba.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński