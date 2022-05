Ukraina: Kułeba wzywa UE do jak najszybszego przyjęcia embarga naftowego wobec Rosji

O jak najszybsze przyjęcie embarga na zakup produktów naftowych Rosji i przystąpienie do rozpatrywania embarga gazowego zaapelował w piątek szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba na wspólnej konferencji prasowej z szefami dyplomacji państw bałtyckich w Kijowie.

"Wzywamy Unię Europejską, by jak najszybciej wprowadziła embargo naftowe wobec Rosji i niezwłocznie przystąpiła do rozpatrywania embarga gazowego. Im szybciej to nastąpi, tym więcej istnień ludzkich zostanie uratowanych i tym prędzej gospodarka europejska uwolni się od zależności od Rosji w sferze energetycznej" - oznajmił Kułeba.

Minister zaznaczył, że idea odłożenia embarga naftowego do końca 2023 albo 2024 roku jest błędna.

"Nie wiecie, gdzie będzie Europa pod koniec 2023 roku. Nie tego dotyczy teraz zadanie, lecz tego, jak pomóc Ukrainie jak najszybciej wygrać wojnę i pokonać Rosję. A w tym celu embargo naftowe powinno zostać wprowadzone teraz. Nie myślcie o tym, co będzie w 2023 roku, trzeba go jeszcze dożyć i wszystko może się zmienić. Myślcie o tym, żeby ta wojna nie poszła dalej do Europy i żeby została zatrzymana na Ukrainie" - powiedział.

Media informowały wcześniej, że UE miałaby zaproponować, by Węgry i Słowacja mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku w ramach istniejących kontraktów, w celu uniknięcia weta tych dwóch krajów wobec sankcji.