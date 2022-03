Ukraina: Kułeba: wzywamy światowy biznes do zaprzestania lub zawieszenia współpracy z Rosją

Wzywamy etycznie i społecznie odpowiedzialnych przedstawicieli światowego biznesu do zaprzestania lub zawieszenia współpracy z Rosją, co pomoże zatrzymać finansowanie przemocy, morderstw i zbrodni przeciwko ludzkości - napisał we wtorek na Twitterze ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Polityk wezwał również do wsparcia Ukrainy i Ukraińców finansowo, humanitarnie i w każdy inny możliwy dla światowych przedsiębiorstw sposób (https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501166138495062022).

"Jak tylko wygramy tę wojnę, rozpoczniemy odbudowę naszej infrastruktury i gospodarki, wrócimy na ścieżkę reform, która doprowadzi nas do członkostwa w Unii Europejskiej" - zapewnił Kułeba. "Światło zwycięży mrok - zacznijmy działać już teraz, by jak najszybciej doprowadzić do zwycięstwa" - wezwał.