Ukraina: Lekarka: nie ma deficytu szczepionek na polio, ale jest sprzeciw rodziców

Na Ukrainie w ostatnim czasie potwierdzono dwa przypadki paraliżu u dzieci spowodowanego polio. Mali pacjenci nie byli zaszczepieni. W kraju nie ma deficytu szczepionek, ale ich podawaniu sprzeciwia się wielu rodziców - uważa była główna pediatra Ukrainy Hanna Horbań.

W październiku ministerstwo ochrony zdrowia potwierdziło doniesienia o paraliżu, wywołanym wirusem polio u półtorarocznego dziecka w obwodzie rówieńskim, zaś kilka dni temu media poinformowały o porażeniu u 12-latki w obwodzie zakarpackim. Według BBC wirus polio wykryto też u czworga innych dzieci w tym obwodzie. Dzieci nie były zaszczepione, a ich rodzice powoływali się na "przekonania religijne" - pisze w piątek Radio Swoboda.

Przypadki paraliżu spowodowanego polio potwierdzono na Ukrainie pierwszy raz od 15 lat; taka sytuacja wynika z niskiego odsetka zaszczepionych dzieci - zaznacza w piątek Radio Swoboda.

Portal wskazuje, że według oficjalnych danych tylko 53 proc. dzieci jest zaszczepionych przeciw polio, podczas gdy odporność zbiorowa osiągana jest na poziomie 95 proc.

Medycy mówią, że obecnie każdy obwód może stać się miejscem rozprzestrzenienia wirusa - pisze Radio Swoboda. Najniższy poziom wyszczepienia jest w obwodach: chersońskim, charkowskim, zakarpackim i iwano-frankowskim.

W obwodzie rówieńskim, gdzie potwierdzono chorobę, zaktywizowano kampanię szczepień, ale, jak mówią miejscowi lekarze, paraliż dziecka nie wpłynął znacząco na stosunek rodziców do szczepień - czytamy.

Była główna pediatra Ukrainy Hanna Horbań mówi Radiu Swoboda, że na Ukrainie nie ma deficytu szczepionek na polio, ale jest sprzeciw albo niepewność ze strony rodziców.

"Bardzo ciężko jest przekonać ludzi do szczepień. I wychodzi tak, że intelektualnie sprawne dzieci (...) stają się niepełnosprawne. Bo rodzice w porę nie zadbali o ich zdrowie" - ubolewa lekarka. Na sytuację wpłynęły też duże, zorganizowane kampanie antyszczepionkowe - dodaje.

Horbań uważa, że "kilkadziesiąt lat temu państwo zniszczyło zaufanie pacjentów do szczepień, dopuściwszy się błędów, jeśli chodzi o jakość szczepionek i ich dostawców".

W przyfrontowych regionach w Donbasie bywa też trudno fizycznie zorganizować kampanię szczepień - zaznacza. "Praktycznie nie ma medycznej kontroli w strefie prowadzenia działań bojowych. (...) Sytuacja epidemiczna, w tym z polio, nie stanowi mniejszego zagrożenia niż same działania zbrojne" - ocenia.

Zarówno ministerstwo, jak i media podają, że rodzice chorych dzieci odmawiali zaszczepienia z "przyczyn religijnych". "Przeciwnicy szczepień często powołują się na religijne normy, które rzekomo zabraniają szczepień" - pisze portal Hromadske Radio.

Kateryna Szczotkina, publicystka, ekspertka ds. religii, podkreśla w podkaście poświęconym szczepieniom i religii: "szczepienie to nie kwestia religii". "Dlaczego ludzie powołują się na religijne przekonania? Tak jest wygodnie, bo na takie wyjaśnienia nie trzeba mieć argumentów. Wtedy nikt więcej dodatkowo nie będzie pytać o przyczyny" - mówi, cytowana przez Hromadske Radio.

"Żadnych argumentów, tylko przekonanie: +Jestem wierzący, wiem, że będę zbawiony+. Mówią, że ratunek jest w wierze w Boga. Wartości i przekonania głęboko wierzących ludzi różnią się od przekonań niewierzących ludzi. Szczepienie to sprawa świecka. Więc uważają, że można to odrzucić" - uważa ekspertka.

Jak dodaje, wiele zależy od osoby, która stoi na czele danej wspólnoty religijnej. "Ludzie mogą się posłuchać, jeśli duchowny czy pastor, czy inny duchowy przewodnik wyjaśni, że szczepienie (...) to kwestia odpowiedzialności, miłości do bliźniego. To kwestia zdrowego rozsądku (...)" - wskazuje.

Jeśli chodzi o Covid-19, na Ukrainie w pełni zaszczepionych jest ok. 7,8 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju. Z opublikowanego we wtorek badania przeprowadzonego przez socjologiczną grupę Rating wynika, że 43 proc. dorosłych Ukraińców nie chce zaszczepić się przeciw Covid-19.

Z kolei według badania UNICEF ok. 42 proc. Ukraińców, którzy jeszcze się nie zaszczepili, jest gotowych, by przyjąć preparat, a nie chce się zaszczepić ok. 55 proc.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska