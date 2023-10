Ukraina: Lekarze Polskiej Misji Medycznej leczą i ratują życie mieszkańców wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji wsi w obwodzie charkowskim ]

Docierają do zbombardowanych wsi, gdzie nie ma punktu medycznego, a dojazd do szpitala jest niemożliwy ze względu na zniszczone przez rosyjskie ataki drogi i mosty. Lekarze Polskiej Misji Medycznej pomagają mieszkańcom obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy. Często ratują im życie.

"Podczas rosyjskiej okupacji zniszczona została tu cała infrastruktura i sprzęt medyczny. Brakuje lekarzy. Dlatego jeździmy po wsiach, udzielając ich mieszkańcom podstawowej pomocy medycznej" - wyjaśnia PAP Rowan McLachlan, koordynator projektu Polskiej Misji Medycznej na Ukrainie (PMM).

Zespół lekarsko-pielęgniarski PMM o godz. 9 rano przyjeżdża do wsi Czerkaskie Tyszki. Znajduje się ona niecałe 30 km od granicy z Rosją i około 25 km na północny wschód od Charkowa. Czerkaskie Tyszki leżą z dala od głównej drogi, dlatego wieś zniszczona jest tylko częściowo. Okupowane wcześniej przez Rosjan sąsiednie miejscowości, położone tuż przy trasie, zostały niemal starte z powierzchni ziemi.

"Poszczęściło się nam, bo mieszkamy na uboczu i większość domów uratowała się przed bombardowaniami. Ale wysadzili nam most, nie jeżdżą autobusy, a ja sama nie mam samochodu, ani pieniędzy, żeby jechać do lekarza do miasta, a na dodatek boli mnie noga. Dlatego przychodzę tutaj, do tych mobilnych lekarzy" - mówi 71-letnia Anastazja Josypiwna, która jest dziś pierwszą pacjentką zespołu PMM.

Lekarze przyjmują ją w siedzibie klubu wiejskiego. Pani Anastazja rozmawia najpierw z internistą, a potem idzie do kardiologa, który kieruje ją na EKG. Kobieta dostaje tabletki i może wracać do domu. Przedtem jednak odbiera pomoc humanitarną, która rozdawana jest w tym samym budynku.

Zespół składa się z lekarzy i ratowników medycznych, którzy pracują we wsiach w obwodzie charkowskim, przyjmując pacjentów w kamizelkach kuloodpornych. Pracownicy mobilnej przychodni to obywatele Ukrainy, zatrudnieni przez Polską Misję Medyczną.

"Pracujemy w kamizelkach, a czasem nawet w hełmach na głowach, ale są to środki bezpieczeństwa, które są konieczne w tym regionie. Przyzwyczailiśmy się do nich i wiemy, że robimy to, żeby ratować innych" - wskazuje lekarz PMM Wałerij Hubar.

Większość pacjentów to ludzie starsi i schorowani. Narzekają na bóle serca i wysokie ciśnienie, cukrzycę i problemy psychiczne, które są wynikiem wojny.

"Najbliższy szpital jest w Charkowie, a oni ze względu na wiek często nie mają pieniędzy na przejazd. Zresztą mają stąd daleko do autobusu. Dlatego musimy tutaj przyjeżdżać i udzielać im pomocy medycznej. Ludzie jej potrzebują" - podkreśla Hubar.

Polska Misja Medyczna zaangażowała się w pomoc mieszkańcom Ukrainy od początku otwartej fazy wojny, którą Rosja rozpoczęła w lutym 2022 r. W obwodzie charkowskim, dzięki współpracy Polaków z izraelsko-ukraińską organizacją FRIDA, funkcjonują obecnie dwie mobilne kliniki, które poruszają się samochodami wyposażonymi w najważniejszy sprzęt medyczny.

W skład każdego zespołu wchodzi dwóch lekarzy, dwie pielęgniarki i farmaceuta. Zespoły prowadzą także dystrybucję podstawowych leków. Docierają przede wszystkim do mniejszych miejscowości, gdzie ze względu na bliskość rosyjskich wojsk pracują w warunkach nieprzerwanego zagrożenia.

Z Czerkaskich Tyszek Jarosław Junko