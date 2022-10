Ukraina: Liczba zabitych w ostrzale domów mieszkalnych w Zaporożu wzrosła do 13, rannych 89 osób

Co najmniej 13 osób, w tym jedno dziecko, zginęło w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na domy mieszkalne w Zaporożu, na południu Ukrainy. Rannych jest 89 osób, wśród których 11 to dzieci. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba apeluje o zaostrzenie sankcji i dostawy systemów obrony powietrznej.

W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie wystrzeliły co najmniej 12 pocisków rakietowych. W dziewięciopiętrowym bloku mieszkalnym pocisk zrujnował kondygnacje od parteru do siódmego pietra, potem zawaliła się wyższa część. Poważnym zniszczeniom uległo jeszcze pięć domów prywatnych, a w sumie uszkodzono 50 bloków wielopiętrowych i 20 domów.

"Wzrosła liczba zabitych i rannych. Wśród nich jest wiele dzieci. W wyniku ostrzału rakietowego zginęło 13 osób, w tym jedno dziecko. Rannych jest 89 cywilów, wśród nich 11 dzieci" - napisał na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (administracji) prezydenta Ukrainy. https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2225

W niedzielę wieczorem wciąż trwała operacja ratunkowa.

Był to kolejny rosyjski atak z dużą liczbą cywilnych ofiar w Zaporożu. W ostatnich dniach siły rosyjskie ostrzelały m.in. kolumnę cywilnych aut, zabijając 32 osoby i raniąc ponad 90, a także budynki mieszkalne, gdzie zginęło 20 osób.

Minister Kułeba zaapelował do społeczności międzynarodowej o zdecydowaną reakcję na masakry cywilów.

"Cele nie miały żadnego znaczenia wojskowego. Rosja celowo atakuje, by spowodować śmierć cywilów, zniszczenia, posiać terror i strach. Celowe zabójstwo cywilów jest zbrodnią wojenną. Atakując rakietami cywilów, którzy spali w swoich domach, Rosja znowu pokazała, że jest państwem terrorystycznym" - powiedział Kułeba, cytowany przez Ukrainską Prawdę.

Szef MSZ zaapelował do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wysłanie do Zaporoża śledczych i ekspertów. Powtórzył również swoje apele do władz USA o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm, a także o nowe sankcje wobec Rosji, które pozbawią ją środków na finansowanie wojny.

"Wzywam partnerów, a w szczególności USA, Wielką Brytanię, Izrael, Niemcy, Norwegię i Francję o pilne przekazanie Ukrainie współczesnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej" - powiedział minister, podkreślając, że ten rodzaj broni jest krytycznie ważny.

"Dla nas te litery PPO (obrona przeciwlotnicza) i PRO (obrona przeciwrakietowa) oznaczają życie. Życie naszych dzieci, które kładą się spać w Zaporożu i innych miastach, i nie wiedzą, czy obudzą się rano" - podkreślił Kułeba.

Zwrócił się również do krajów, które zajmują "neutralne stanowisko", by ich przedstawiciele przyjechali do Zaporoża i przenocowali tam, by "poczuli, co osłaniają swoją neutralnością".

