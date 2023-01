Ukraina: Liczba zabitych w rosyjskim ostrzale bloku w Dnieprze wzrosła do 44

Liczba zabitych w rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze, mieście w środkowo-wschodniej części Ukrainy, wzrosła do 44 - powiadomił we wtorek mer Borys Fiłatow. Ratownicy znaleźli we wtorek pod gruzami ciało dziecka - podała kancelaria prezydencka.

"Już 44 zabitych" - napisał Fiłatow na Facebooku. (https://tinyurl.com/27mhedw5).

Wcześniej we wtorek Kyryło Tymoszenko, wiceszef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, poinformował, że pod gruzami znaleziono ciało zabitego dziecka. Tym samym, liczba dzieci zabitych w ostrzale wzrosła do trzech.

Z dziewięciokondygnacyjnego bloku, ostrzelanego w sobotę rosyjską rakietą przeciwokrętową, uratowano 39 osób. Rankiem we wtorek władze regionalne podały, że wciąż poszukiwanych jest ponad 20 osób. Wśród 79 rannych jest 16 dzieci.

Pocisk całkowicie zniszczył jeden z pionów budynku z 79 mieszkaniami, gdzie oficjalnie zameldowanych jest ponad 200 osób. Ostrzał nastąpił w weekend, gdy wielu mieszkańców było w domu.