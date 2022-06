Ukraina: Liczba zabitych w rosyjskim ostrzale w Sarnach wzrosła do czterech

Liczba osób zabitych w rosyjskim ostrzale rakietowym w Sarnach w obwodzie rówieńskim, na północnym zachodzie Ukrainy, wzrosła do czterech - poinformował w niedzielę szef obwodu Witalij Kowal. Wcześniej informowano o trzech zabitych.

"Pod gruzami znaleziono ciało jeszcze jednego zabitego. Liczba osób wczorajszego ataku rakietowego na obiekty cywilne wzrosła tym samym do czterech. Są to mężczyźni w wieku od 30 do 51 lat" - napisał Kowal na komunikatorze Telegram.

Dodał, że dwie inne osoby ranne są w stanie ciężkim. Akcja ratownicza została zakończona. (https://t.me/vitalykoval8).

Wieczorem w sobotę szef regionu poinformował, że atak rakietowy na Sarny nastąpił prawdopodobnie z terytorium Białorusi. Agencja Interfax-Ukraina podała, że rosyjskie pociski spadły również w Kowlu, w sąsiednim obwodzie wołyńskim.

Obwód rówieński leży ponad 300 km na zachód od Kijowa. W tym regionie w trakcie inwazji rosyjskiej, rozpoczętej 24 lutego, nie było działań bojowych.