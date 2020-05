Ukraina: Liczba zainfekowanych koronawirusem przekroczyła 16 tysięcy

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 375 przypadków zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło - poinformował we wtorek resort zdrowia tego kraju. Łączny bilans zainfekowanych wzrósł do 16 023, a zgonów do 425. 3373 osoby wyzdrowiały.

Dzień wcześniej informowano o 416 nowych zakażeniach, a w niedzielę o 522. Wśród osób, u których wykryto infekcję w ciągu ostatniego dnia, jest 1105 dzieci i 3114 pracowników służby zdrowia - poinformowało Centrum Zdrowia Publicznego.

Najwięcej przypadków SARS-CoV-2 na Ukrainie potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (2396), w Kijowie (1930) i w obwodzie iwano-frankowskim (1133).

Od poniedziałku w kraju złagodzona została część restrykcji, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Pozwolono m.in. na otwarcie parków, skwerów, stref relaksu, ogródków kawiarnianych i restauracyjnych, salonów piękności i fryzjerskich, gabinetów stomatologicznych, psychologicznych, kancelarii notarialnych czy adwokackich, części sklepów. Zaznaczono, że po złagodzeniu ograniczeń wciąż konieczne będzie przestrzeganie szeregu warunków związanych z pandemią koronawirusa.

Nadal zamknięte są kina i teatry, uniwersytety, szkoły, metro, a z transportu publicznego mogą korzystać jedynie posiadacze specjalnych przepustek. Nie działa też transport między miastami i obwodami. Konieczne jest noszenie maseczek ochronnych w miejscach publicznych oraz posiadanie dokumentu tożsamości.

Niektóre władze regionalne, np. w obwodzie czerniowieckim, podjęły decyzję o utrzymaniu części ograniczeń, które pozwolił złagodzić rząd, ze względu na dużą liczbę lokalnych zachorowań.

W kraju - według Centrum Zdrowia Publicznego - przeprowadzono do tej pory ok. 187 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa.

