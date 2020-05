Ukraina: Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 20 tysięcy

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 442 przypadki zakażenia koronawirusem, 9 chorych na Covid-19 zmarło, a 358 pacjentów wyzdrowiało - podał w piątek resort zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 20 148, zgonów do 588, a wyzdrowiałych do 6585.

Ogółem na Covid-19 na Ukrainie zachorowało 1434 dzieci i 3907 pracowników służby zdrowia; 28 pracowników medycznych zmarło.

Łącznie największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (2905) i w Kijowie (2522).

Centrum Zdrowia Publicznego przekazało, że w kraju przeprowadzono do tej pory ok. 267 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa.

W piątek na Ukrainie rozpoczyna się "adaptacyjna kwarantanna", polegająca na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia ograniczeń w regionach będzie zależało od liczby zachorowań, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów. "Adaptacyjna kwarantanna" ma potrwać do 22 czerwca.

By przejść na kolejny etap łagodzenia restrykcji, liczba zakażonych w ciągu ostatnich siedmiu dni na 100 tys. mieszkańców regionu powinna wynosić mniej niż 12 osób, 50 proc. miejsc w szpitalach przyjmujących chorych na Covid-19 w regionie powinno być wolnych oraz powinno być przeprowadzonych co najmniej 12 testów na 100 tys. mieszkańców.

Każdy z etapów trwa 10 dni, a o wprowadzaniu lub zniesieniu ograniczeń w danym regionie decyduje regionalna komisja ds. bezpieczeństwa technogenno-ekologicznego i sytuacji nadzwyczajnych.

W regionach, które kwalifikują się do przejścia na kolejny etap, 22 maja planowane jest wznowienie samochodowych pasażerskich przewozów miejskich, podmiejskich, przewozów w ramach jednego obwodu. Łagodzenie restrykcji przewiduje też m.in. otwarcie hoteli (z wyłączeniem restauracji i basenów), pozwolenie na przeprowadzanie wydarzeń sportowych (z udziałem do 50 osób, bez widowni), a także nabożeństw w świątyniach (na 10 metrach kwadratowych przebywać będzie mogła jedna osoba). 25 maja ma zacząć działać metro, otwarte mogą być też przedszkola.

1 czerwca uruchomione mają być przewozy kolejowe oraz samochodowe przewozy między obwodami. Mogą także zostać otwarte placówki edukacyjne (na zajęciach nie może być więcej niż 10 osób) oraz fitness kluby, jednak bez możliwości organizowania zajęć grupowych z udziałem powyżej 10 osób. 10 czerwca zaplanowano otwarcie placówek kulturalnych, a restauracje i kawiarnie będą mogły obsługiwać gości wewnątrz lokali (na razie otwarte są tylko ogródki). 15 czerwca mają być wznowione loty pasażerskie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska