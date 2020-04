Ukraina: Liczba zakażeń koronawirusem wzrosła do 1308, a zgonów - do 37

Do 1308 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na Ukrainie - ogłosiło w niedzielę wieczorem tamtejsze ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zmarłych chorych na Covid-19 zwiększył się w ciągu ostatniej doby o pięć - do 37.

"Według danych Centrum Zdrowia Publicznego z godz. 22 (godz. 21 w Polsce) 5 kwietnia na Ukrainie jest 1308 potwierdzonych laboratoryjnie - przy wykorzystaniu metody PCR - przypadków Covid-19. Ogółem odnotowano 37 zgonów z powodu Covid-19. Łącznie 28 osób już wyzdrowiało (...)" - napisał resort na Facebooku.

W sobotę wieczorem informowano o 1225 przypadkach zakażeń i 32 zgonach osób chorych na Covid-19.

W niedzielę rano główny lekarz sanitarny kraju, wiceminister ochrony zdrowia Wiktor Laszko przekazał, że na Ukrainie 65 proc. zmarłych zakażonych koronawirusem to kobiety. Ok. 85 proc. to osoby powyżej 50. roku życia - dodał. Wyjaśnił też, że "prawie wszyscy" zmarli mieli choroby towarzyszące - schorzenia układu krążenia, cukrzycę, nowotwory, choroby nerek i płuc.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował również tego dnia, że w stolicy w ciągu doby wykryto 31 przypadków zakażeń, a jedna osoba zmarła. Łącznie - według danych, jakie przekazał rano w niedzielę - w Kijowie potwierdzono 245 zakażeń.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska