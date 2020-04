Ukraina: Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 6 tys.

Na Ukrainie minionej doby potwierdzono 415 zakażeń koronawirusem, a 10 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał we wtorek ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 6125, a zgonów do 161. Ogółem w kraju 367 zakażonych osób wyzdrowiało.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował podczas wtorkowego briefingu, że łącznie zakażenie wykryto u 1138 pracowników medycznych i 399 dzieci.

Oświadczył też, że jego resort będzie rekomendować przedłużenie w kraju restrykcji związanych z pandemią do 12 maja, przy jednoczesnym ich złagodzeniu. Zapowiedział możliwość otwarcia - przy zachowaniu pewnych ograniczeń - parków, muzeów i bibliotek.

Najwięcej przypadków infekcji potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (988), Kijowie (892) i obwodzie iwano-frankowskim (556). W obwodzie iwano-frankowskim jest też najwięcej zgonów - 37.

Łącznie przeprowadzono ok. 62 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa - poinformowało Centrum Zdrowia Publicznego.

W poniedziałek premier Denys Szmyhal oświadczył na naradzie u prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że na Ukrainie szczyt zachorowań na Covid-19 prognozowany jest na początek maja; po jego zakończeniu będą wdrażane działania antykryzysowe dla wsparcia gospodarki.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska