Ukraina: Liczba zgonów wśród pacjentów z Covid-19 przekroczyła 900

Na Ukrainie minionej doby wykryto 656 przypadków zakażenia koronawirusem, 12 chorych na Covid-19 zmarło, a 171 osób wyzdrowiało - podał w poniedziałek ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans potwierdzonych infekcji wzrósł do 31 810, zgonów - do 901, a wyzdrowień - do 14 253.

Najwięcej zakażeń wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie lwowskim (136) i w Kijowie (53). Ogółem najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie czerniowieckim (3959) i w Kijowie (3957).

W ostatnim czasie na Ukrainie obserwowany jest wzrost przypadków zachorowań na Covid-19. W sobotę informowano o 753 potwierdzonych zakażeniach i był to dotychczas najwyższy dobowy bilans wykrytych infekcji w tym kraju.

Według głównego lekarza sanitarnego Wiktora Laszki wzrost zakażeń wynika z nieprzestrzegania norm przeciwepidemicznych, a nie z większej liczby testów, których do tej pory na Ukrainie przeprowadzono ok. 497 tys. Zrobiono też ok. 81 tys. testów na przeciwciała koronawirusa.

Zgodnie z decyzją władz od 15 czerwca w kraju przywracane będą międzynarodowe regularne pasażerskie połączenia lotnicze. 5 czerwca wznowiono loty wewnętrzne.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska