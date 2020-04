Ukraina: Liczba zmarłych zakażonych koronawirusem wzrosła do 45

O 143 - do 1462 - wzrosła w ciągu minionej doby liczba osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie - ogłosiło we wtorek Centrum Zdrowia Publicznego. Bilans ofiar śmiertelnych wśród chorych na Covid-19 zwiększył się o siedem, do 45.

Dodano, że łącznie 28 osób uznano do tej pory za wyzdrowiałe.

Zakażenie koronawirusem zdiagnozowano ogółem u 104 dzieci, a 74 proc. wszystkich zainfekowanych to osoby w wieku 30-69 lat - poinformowało Centrum na Facebooku.

Wśród zmarłych jest 26 kobiet i 19 mężczyzn, 85 proc. z nich miała powyżej 50 lat.

W poniedziałek - jak dodano - laboratoria obwodowe i laboratorium referencyjne Centrum Zdrowia Publicznego przebadały 1409 próbek.

Najwięcej przypadków zakażeń odnotowano w Kijowie (253, w tym cztery śmiertelne), obwodzie czerniowieckim (247, w tym sześć śmiertelnych) i tarnopolskim (168, w tym trzy śmiertelne).

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska