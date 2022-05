Ukraina: Lider Kalush Orchestra: Zwrócenie uwagi na Azowstal było ważniejsze niż ryzyko dyskwalifikacji

Chęć zwrócenia uwagi świata na sytuację w Azowstalu była decydująca i ważniejsza niż ryzyko dyskwalifikacji - powiedział lider zespołu Kalush Orchestra Ołeh Psiuk po wygranej w konkursie piosenki Eurowizji.

Po wykonaniu piosenki "Stefania" w trakcie konkursu ukraińscy muzycy apelowali ze sceny: "Prosimy, pomóżcie Ukrainie i Mariupolowi, pomóżcie Azowstalowi". Było to odniesienie do obrońców, walczących z Rosjanami w tamtejszym zakładzie metalurgicznym.

Wypowiadając te słowa muzycy narazili się na ryzyko dyskwalifikacji, bowiem regulamin konkursu zabrania wygłaszania politycznych deklaracji.

"Ludzie nie rozumieją, przez jakie kłopoty przechodzi mój kraj. I dla mnie to zdecydowanie ważniejsze niż dyskwalifikacja. Gdybym stracił taką szansę, nie wybaczyłbym sobie. Naprawdę mam nadzieję, że ktoś z 200 milionów ludzi, którzy nas oglądali, będzie w stanie nam pomóc" - powiedział muzyk na konferencji prasowej po konkursie.

"Nasi ludzie są zablokowani, prawie tysiąc żołnierzy. Są otoczeni ze wszystkich stron i nie mogą opuścić Azowstalu. Potrzebujemy pomocy. Prosimy państwo trzecie o interwencję w celu ich uwolnienia. Jak można pomóc? Informacją. Musimy wszystkim powiedzieć, napisać o tym, zapukać do waszych krajów. Jest tu dużo prasy, jeśli każdy z Was o tym napisze, to na pewno ktoś nam pomoże - mówił Psiuk.

"Ponieważ nasza kultura również jest zagrożona, jesteśmy tutaj, aby pokazać, że kultura ukraińska żyje" - podsumował ukraiński reprezentant.

Ukraiński zespół Kalush Orchestra z utworem "Stefania" wygrał w nocy z soboty na niedzielę w Turynie 66. Konkurs Piosenki Eurowizji, wyprzedzając Wielką Brytanię i Hiszpanię.