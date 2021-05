Ukraina: Linie UIA wznawiają loty na trasie Kijów-Warszawa

Ukraińskie linie lotnicze Ukraine International Airlines (UIA) od 18 czerwca wznawiają loty na trasie Kijów-Warszawa-Kijów, które zawieszono w ubiegłym roku w związku z pandemią Covid-19 - podała w środę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na biuro prasowe przewoźnika.

Loty na tej trasie będą odbywać się we wtorki, piątki i niedziele. Ceny biletów z Kijowa do Warszawy zaczynają się od 908 hrywien w jedną stronę (ok. 120 zł), a z Warszawy do Kijowa - od 29 euro.

Linie przypominają w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej o wciąż obowiązujących w związku z pandemią restrykcjach podczas przekraczania granicy państwowej.

Na razie z Kijowa do Warszawy można przylecieć samolotami linii LOT, WizzAir i Ryanair (do Modlina).