Ukraina: Lokalne władze: osoby, które chcą opuścić okupowany obwód zaporoski, muszą iść kilkanaście kilometrów

Rosyjscy okupanci w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy wydali nowe zarządzenie, na mocy którego osoby opuszczające podbite terytoria przez punkt kontrolny w Wasylówce są zmuszane do tego, by iść 10-15 km pieszo - poinformował w piątek lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow, cytowany przez agencję Ukrinform.

"W tym tygodniu (najeźdźcy) całkowicie zablokowali wyjazd (z okupowanych terytoriów) przez Wasylówkę. Nie przepuścili ani jednej osoby. W piątek rano ogłosili nowe zasady - można iść pieszo (na tereny kontrolowane przez Ukrainę), ale musi być ku temu konkretny powód. Trzeba przemierzyć 4-5 km w kierunku tzw. szarej strefy, a potem jeszcze 10 km przez tę szarą strefę. Na razie nie wiadomo, jak to właściwie miałoby wyglądać" - oznajmił Fedorow.

Ewakuacja z podbitych obszarów to bardzo trudne zadanie. Można to zrobić tylko przez Wasylówkę, ponieważ wszelkie próby wyjechania innymi drogami są powstrzymywane przez okupantów bez podania przyczyny. Spośród osób, które decydują się na wyjazd, około 80 proc. jest zawracanych z powrotem. Nie ma przy tym żadnych jasnych reguł dotyczących prawa do ewakuacji, agresorzy podejmują decyzje w sposób uznaniowy - relacjonował mer.

W czwartek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu ostrzegł, że rosyjscy okupanci planują przymusową "ewakuację" mieszkańców podbitych terenów w obwodach zaporoskim i chersońskim. Wróg chce zmusić do opuszczenia swoich domów cywilów z miejscowości Wasylówka, Kachowka i Nowa Kachowka.

W celu stworzenia pretekstu do "ewakuacji" Rosjanie przerywają działalność instytucji społecznych i nasilają ostrzał, aby życie miejscowej ludności stało się nie do zniesienia. Potem zapowiadana jest najpierw dobrowolna, a następnie przymusowa "ewakuacja" - powiadomiło Centrum.

Południowa część obwodu zaporoskiego, w tym m.in. miasta Wasylówka, Melitopol i Berdiańsk, jest okupowana przez rosyjskie wojska od początku marca. Jak przypomniał Ukrinform, od tego czasu przez punkt kontrolny w Wasylówce wyjechało na tereny kontrolowane przez Kijów około 300 tys. osób.