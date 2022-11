Ukraina: Luksemburg dał Kijowowi sprzęt kryminalistyczny do badania rosyjskich zbrodni wojennych

Luksemburg przekazał Kijowowi 30 mobilnych skanerów ręcznych 3D Artec Leo o wartości ponad miliona euro, które mają pomóc w zbieraniu i przekazywaniu do sądów międzynarodowych dowodów rosyjskich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie - podała w poniedziałek agencja Unian.

Do skanerów dołączono także zestawy do kalibracji i 5-letnią licencję na oprogramowanie Artec Studio do przetwarzania i analizy otrzymanych danych 3D.

Nowoczesny sprzęt pozwoli ukraińskim ekspertom na tworzenie bardzo dokładnych modeli 3D i cyfrowych kopii dowodów zbrodni dokonanych przez Rosjan na Ukrainie - skomentowała agencja Unian. Ponadto Luksemburg planuje przekazanie Ukrainie w najbliższym czasie 20 pojazdów wojskowych.

Sprzęt został oficjalnie przekazany przez luksemburskiego ministra obrony Francois Bauscha w czasie spotkania z Natalią Nestor, wicedyrektor kijowskiego instytutu badawczego ekspertyz sądowych, które odbyło się w czwartek w Kijowie. Bausch zapewnił, że jego kraj "zdecydowanie potępia agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i jak dotąd poczynił znaczne wysiłki, aby dostarczyć Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 74 mln euro, co stanowi ponad 16 proc. całkowitego budżetu obronnego Luksemburga na 2022 rok".

Luksemburski minister podkreślił, że pomoc tego 600-tysięcznego kraju leżącego między Francją, Belgią a Niemcami, nie ogranicza się do sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Luksemburg "wspiera również śledztwa w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję w celu postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości".