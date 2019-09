Ukraina ma ogromny potencjał, ale też ograniczenia inwestycyjne

Ukraina powinna być dla inwestorów naturalnym rynkiem, na którym wszystkie polskie spółki, mające strategię eksportową, powinny być obecne. Nasz wschodni sąsiad ma ogromny potencjał, ale są ograniczenia takie jak kredytowanie inwestycji – wskazywali uczestnicy debaty „Globalizacja, ekspansja, współpraca”, podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

- Ukraina, gdzie niedawno odbyły się wybory prezydenckie, to w pewnym sensie rynek w przebudowie. Jak najbardziej jest to rynek perspektywiczny i rozwojowy. Krajem, w którym są duże możliwości inwestowania jest także Białoruś. Są tam bardzo atrakcyjne ulgi dla inwestorów – powiedział Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Podlaskiej Rady Gospodarczej i konsul honorowy Chorwacji.

Jan Mikołuszko, inicjator powstania Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa oraz Fundacji Grupy Unibep Unitalent, ocenia, że problem kredytowania inwestycji na Ukrainie czy w Białorusi polega między innymi na tym, że niektóre banki nie są skłonne pożyczać pieniędzy na realizację inwestycji długoterminowych.



- Na rynku ukraińskim pojawiają się klienci, którzy mają wstępną bankową ocenę zdolności kredytowej. Jest to bardzo istotne ponieważ dla przedsiębiorcy z polskim kapitałem najważniejsze jest bezpieczeństwo finansowe - powiedział Mikołuszko.



Z kolei wiceprezes zarządu Contractus Witold Karczewski ocenia, że Ukraina stała się "niewydolna finansowo". Z tego względu niektóre polskie banki zlikwidowały swoje filie w tym kraju. - Zabezpieczenie finansowe inwestycji jest bardzo ważne. Jeżeli banki zaryzykują, to Ukraina się otworzy. Jest to ogromny potencjał, ale są pewne ograniczenia – mówi Karczewski.



Katarzyna Rutkowska, prezes AC w Białymstoku, spółki giełdowej z branży motoryzacyjnej dodaje: - Mamy sygnały, że teraz na Ukrainie jest niepewność. Nikt nie wie do końca co się będzie działo.



- Nasi partnerzy z Ukrainy są nam kulturowo bliscy i potrafimy się z nimi doskonale zrozumieć . Z tego względu to powinien być dla nas naturalny rynek, na którym wszystkie polskie spółki mające strategię eksportową, powinny być obecne – mówi Rutkowska.



Tekst powstał na podstawie debaty „Globalizacja, ekspansja, współpraca”, która odbyła się w środę 25 września podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

