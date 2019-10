Ukraina ma ogromny potencjał, ale też ograniczenia inwestycyjne

Ukraina powinna być dla inwestorów naturalnym rynkiem, na którym wszystkie polskie spółki, mające strategię eksportową, powinny być obecne. Nasz wschodni sąsiad ma ogromny potencjał, ale są ograniczenia, takie jak kredytowanie inwestycji. Ważne jest też to, żeby sektor bankowy podążał za polskimi przedsiębiorcami - wskazywali eksperci podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Podlaskiej Rady Gospodarczej (Fot. PTWP)

Jan Mikołuszko, szef rady nadzorczej Unibepu i honorowy ambasador woj. podlaskiego (Fot. PTWP)

Wiceprezes Contractusa Witold Karczewski (Fot. PTWP)

Katarzyna Rutkowska, prezes spółki AC w Białymstoku (Fot. PTWP)

Feliks Kobierski, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu Banku Gospodarstwa Krajowego (Fot. PTWP)

Wiktor Tichanowicz, dyrektor Szynaka Mebel Bel (Fot. PTWP)

Adam Sofuł, dziennikarz magazynu „Nowy Przemysł” i portalu WNP.PL (Fot. PTWP)

- Ukraina, gdzie niedawno odbyły się wybory prezydenckie, to w pewnym sensie rynek w przebudowie. Jak najbardziej jest to rynek perspektywiczny i rozwojowy. Krajem, w którym są duże możliwości inwestowania, jest także Białoruś. Są tam bardzo atrakcyjne ulgi dla inwestorów – mówi Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Podlaskiej Rady Gospodarczej i konsul honorowy Chorwacji.Strzałkowski dodaje, że kraje, które coraz bardziej dbają o swój rynek, wprowadzają różne mechanizmy służące jego ochronie. Na przykład, wprowadzają normy produkcyjne oparte na jednym składniku, który musi być w danym produkcie i który jest opatentowany przez jedynego producenta w danym kraju.- Wspólnym interesem przedsiębiorców, dziennikarzy i całego społeczeństwa jest dbanie o rozwój naszego regionu i naszego kraju. Do niedawna, jako przedsiębiorcy, narzekaliśmy na współpracę z urzędnikami. Są kraje rozwinięte w tej części Europy, gdzie służby specjalne interesują się urzędnikiem, który nie pomógł przedsiębiorcy. U nas było odwrotnie – dlaczego ten urzędnik pomógł przedsiębiorcy – mówi Strzałkowski.Czytaj też: Przedsiębiorcom brakuje uzgodnień międzynarodowych Jan Mikołuszko, inicjator powstania Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, przewodniczący rady nadzorczej Unibepu i honorowy ambasador województwa podlaskiego, ocenia, że problem kredytowania inwestycji na Ukrainie czy w Białorusi polega między innymi na tym, że niektóre banki nie są skłonne pożyczać pieniędzy na realizację inwestycji długoterminowych.- Na rynku ukraińskim pojawiają się klienci, którzy mają wstępną bankową ocenę zdolności kredytowej. Jest to bardzo istotne, ponieważ dla przedsiębiorcy z polskim kapitałem najważniejsze jest bezpieczeństwo finansowe - powiedział Mikołuszko.Dodaje, że ukraińscy prezydenci Poroszenko i teraz Zełeński "nie przeszkadzają" w prowadzeniu biznesu w tym kraju.- Branża usług budowlanych jest branżą najtrudniejszą. Dzieje się tak dlatego, że budujemy na obcym terenie i pod obcą jurysdykcją, ale na szczęście we współpracy z bankami zapewnione jest bezpieczeństwo finansowe – ocenia Mikołuszko.Zobacz także: Polska grupa uruchamia nowy oddział w Egipcie Z kolei wiceprezes Contractusa Witold Karczewski ocenia, że Ukraina stała się „niewydolna finansowo”. Z tego względu niektóre polskie banki zlikwidowały swoje filie w tym kraju. - Zabezpieczenie finansowe inwestycji jest bardzo ważne. Jeżeli banki zaryzykują, to Ukraina się otworzy. Jest to ogromny potencjał, ale są pewne ograniczenia – mówi Karczewski.Dodaje, że poprzez działanie przedsiębiorców i banków atrakcyjnym rynkiem jest także Białoruś. Coraz lepszym rynkiem dla polskich eksporterów jest Uzbekistan. Dzieje się tak dlatego, że w Uzbekistanie jest nowy prezydent i „nowa polityka”.Natomiast – zauważa Karczewski – obserwujemy zmniejszenie potencjału, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, z którym polska gospodarka jest bardzo związana. Z kolei coraz lepszym rynkiem dla polskich eksporterów jest Uzbekistan. Dzieje się tak dlatego, że w Uzbekistanie jest nowy prezydent i „nowa polityka”.- Na rynkach, gdzie jest wsparcie banków, można robić biznes – podkreśla Karczewski.Czytaj też: Prawie jak kraje nordyckie? Przed nimi długa droga Katarzyna Rutkowska, prezes AC w Białymstoku, spółki giełdowej z branży motoryzacyjnej, dodaje: - Mamy sygnały, że teraz na Ukrainie jest niepewność. Nikt nie wie do końca, co się będzie działo.- Nasi partnerzy z Ukrainy są nam kulturowo bliscy i potrafimy się z nimi doskonale zrozumieć. Z tego względu to powinien być dla nas naturalny rynek, na którym wszystkie polskie spółki mające strategię eksportową powinny być obecne – mówi Rutkowska.Dodaje, że jeżeli chodzi na przykład o niektóre rynki afrykańskie, przedsiębiorcy powinni mieć „dużo pokory”. – My nie mamy wyjścia, działamy w niszy branży motoryzacyjnej. Musimy poszukiwać tych rynków daleko – mówi Rutkowska.Oprócz Afryki są to kraje byłego Związku Radzieckiego, a także rynek chiński oraz Indie czy Bangladesz. – Trzeba być otwartym na to i wykorzystywać szanse. Chodzi o dywersyfikację. Działamy na ponad 50 rynkach na całym świecie. I jeżeli któryś się zamyka, to wtedy wkraczamy z naszym produktem na inne rynki, na którym mamy odpowiednie warunki. Trzeba mieć trochę pokory i włożyć trochę wysiłku w to, żeby te rynki pootwierać i zdobyć – mówi Rutkowska.Tutaj czynnikami mającym największy wpływ jest polityka danego kraju oraz specyficzne regulacje, które wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych ze strony zagranicznych firm.Zobacz też: Za dwa lata przyjdzie globalny kryzys Polski sektor bankowy musi podążać za polskimi przedsiębiorcami również na trudnych rynkach. W najbliższych miesiącach i latach rosnąć będzie rola konsorcjów bankowych – ocenia Feliks Kobierski, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).- My chcemy słuchać i słuchamy polskich przedsiębiorców, eksporterów, inwestorów. To co wszystkie instytucje finansowe, nie tylko nasza, powinny robić, to dostarczyć zabezpieczenie finansowania. To jest rola wszystkich banków w Polsce - podkreśla Kobierski.- Każdy bank ma na sztandarach wsparcie polskiego eksportu i różnie się to przejawia. To, do czego my chcemy doprowadzić, oprócz dostarczania zabezpieczenia finansowania, to przekonanie sektora bankowego, bo on bardziej w tym partycypował - dodaje przedstawiciel BGK.Jego zdaniem w najbliższych miesiącach i latach rosnąć będzie rola konsorcjów bankowych. - Już teraz w Banku Gospodarstwa Krajowego funkcjonuje program wsparcia eksportu, w ramach którego chcemy dzielić się naszymi limitami z bankami komercyjnymi. Chodzi o to, żeby polski eksporter nie musiał wychodzić ze swojego banku i nawiązywać współpracy z nowym bankiem, tylko będziemy mogli tymi limitami dzielić się z innymi bankami - mówi Kobierski.Polski sektor bankowy musi podążać za polskimi przedsiębiorcami również na trudnych rynkach. - BGK chce w tym uczestniczyć. Absolutnie nie chcemy konkurować, tylko uzupełniać ofertę polskich banków i pobudzać też udział polskiego kapitału bankowego, żeby to finansowanie służyło polskiemu eksportowi – podkreśla przedstawiciel BGK.Polecamy też: Błyskawiczne ustalenie polsko-rosyjskich kontyngentów przewozowych Wiktor Tichanowicz, dyrektor Szynaka Mebel Bel, ocenia, że polska branża meblarska jest wizytówką na innych rynkach meblarskich. Coraz więcej produkcji trafia na rynki wschodnie takie jak Białoruś, Kazachstan czy Kirgizja.Zwraca on szczególna uwagę na potencjał rynku białoruskiego, gdzie są duże ulgi dla przedsiębiorców. – W ostatnim czasie na Białoruś przychodzi dużo polskich firm. Z kolei Polska dla Białorusi jest jak drzwi do Unii Europejskiej - mówi przedstawiciel firmy Szynaka.- Przebywałem też bardzo dużo na Ukrainie, ale widzę większy potencjał na Białorusi – dodaje Tichanowicz.Debatę „Globalizacja, ekspansja, współpraca”, która odbyła się w środę 25 września podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku , moderował Adam Sofuł, dziennikarz magazynu „Nowy Przemysł” i portalu WNP.PL.