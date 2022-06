Ukraina: Mali obrońcy kijowskich przedmieść zorganizowali własny punkt kontrolny koło domu

12–letni Walik jak dorośnie chce zostać żołnierzem, podobnie jak jego przyjaciel 5-letni Andrij. Tymczasem na własnym posterunku koło swojego domu pomagają ukraińskim żołnierzom kontrolować samochody wjeżdżające do podkijowskiej miejscowości. Brakuje nam broni – odpowiadają pytani, czego im potrzeba.

Domy chłopców znajdują się na przedmieściach Kijowa, tuż obok mostu prowadzącego w kierunku stolicy. Kiedy rosyjska armia próbowała przedostać się do Kijowa, most stał się centrum walk. Linię obrony zorganizowali nie tylko ukraińscy żołnierze, ale i miejscowi mieszkańcy. Ostatecznie most został wysadzony w powietrze przez siły ukraińskie.

Wtedy chłopcy postanowili też stanąć w obronie swojego domu i podwórka. Przed bramą wjazdową zbudowali mały posterunek wojskowy, ułożyli worki z piaskiem i umawiają się między sobą na pełnienie warty na miejscu. Żaden samochód nie przejedzie bez zgody chłopaków, nikt ich nie lekceważy, a kierowcy posłusznie zatrzymują się, legitymują i pokazują dokąd jadą.

"Porządek musi być, a żołnierze nie na wszystko mają czas" - mówią PAP dzieci.

Spotkany na miejscu ojciec Andrija podkreśla, że to wszystko niby zabawa, ale nie kryje dumy z syna. "To młodzi patrioci. Właśnie tak chcemy wychować nasze dzieci, aby kochały ojczyznę od najmłodszych lat" - podkreśla. Zaznacza, że obecnie sytuacja w wojsku jest ciężka, brakuje broni, odzieży, leków. "Dlatego każdy pomaga, jak może" - dodaje.

Chłopcy na punkcie kontrolnym pełnią służbę ubrani w dziecięce kamizelki wojskowe, z plastikowymi pistoletami, pokazują pociski Javelin zrobione z kartonu. Kamizelki kupili im przez internet rodzice, a ubranie wojskowe odziedziczyli po starszym rodzeństwie. "Brakuje nam tylko profesjonalnej broni i kompletnego ubrania wojskowego" - odpowiadają pytani, czy można im kupić czekoladę lub inne słodycze.

Zgodnie podkreślają, że nie chcą nic dla siebie, chcą pomagać innym.

"Jak tylko moglibyśmy zbierać pieniądze to byśmy je zbierali, wtedy pomoglibyśmy wszystko kupić, ale nam zabronili. Nie możemy zbierać pieniędzy" - mówi zasmucony jeden z chłopców. Pokazują drugi swój punkt kontrolny, gdzie mają zbudowane okopy i schron. "Często tu stoimy i patrolujemy, bo kiedy otworzyli już most w stronę Kijowa to można tędy przejeżdżać. Kierowcy myślą, że trzeba jeździć naokoło. Drogi nie możemy tak po prostu zamknąć, dlatego nasz patrol pokazuje kierowcom jak jechać" - mówi z dumą Walik.

Andrij dodaje, że warta na punkcie kontrolnym to nie jest ich jedyny obowiązek. "W ciągu dnia nie tylko jesteśmy na punkcie kontrolnym, ale także robimy to, co wszyscy żołnierze, na przykład pomagamy układać worki z piaskiem, a wcześniej pomagaliśmy sprzątać domy, które zniszczyła rakieta" - podkreśla.

"Ostatnio wojskowi wzięli nas z kolegą do swej bazy, mogliśmy zobaczyć jak ona wygląda. Bardzo nam się podobało. Żołnierze razem z nami pracują, a my składamy im codziennie raport z tego co się koło nas dzieje" - podsumowuje Walik.

Na pytanie jak długo będziecie tu stać, zgodnie zapewniają: "Tyle, ile będzie trzeba".

Z Kijowa Daria Kania, Agnieszka Gorczyca