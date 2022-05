Ukraina marzy o zwycięstwie. Czego trzeba, by stało się faktem?

Jak na razie niewiele zapowiada zakończenie wojny w Ukrainie, ale Ukraińcy mają szansę na zwycięstwo. O tym mówi się w Kijowie. Tak uważa Sergey Taran, deputowany do kijowskiej Rady Miasta i jeden z najbardziej znanych ukraińskich politologów, pracujący dla kijowskiego International Republican Institute.

Ukraińscy żołnierze, broniący swoich rodzin i domów, mają bardzo dużą determinację do walki - od początku rosyjskiej agresji. Trudno uważać, że ten zapał wygaśnie.

Zachodni sprzęt wojskowy to obecnie argument psychologiczny. Wojska ukraińskie muszą się nauczyć go wykorzystywać. Ale to nie potrwa długo.

Polska ma szansę stać się najważniejszym partnerem gospodarczym Ukrainy w zjednoczonej Europie.

Jak obecnie kształtuje się sytuacja w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Jakie są perspektywy jej zakończenia?

- Wojna rozwija się zdecydowanie nie tak, jak zaplanował sobie Putin. Już widać, że agresja rosyjska nie zakończy się zajęciem Ukrainy i ustanowieniem tu marionetkowego, promoskiewskiego rządu. Najważniejsze jednak, że przeciw Rosji zjednoczył się cały cywilizowany świat. A nigdy się nie zdarzyło, by w jakiejkolwiek wojnie jedno państwo wygrało z tak szeroką koalicją. Przegrana Rosji w tej wojnie nie podlega więc dyskusji. Nikt jednak nie może określić ceny tego zwycięstwa oraz czasu, kiedy wojna ostatecznie się zakończy.

Czy ukraińscy żołnierze obecną sytuację wytrzymają psychicznie? Czy nie skończą się ukraińskie rezerwy kadrowe, potrzebne dla uzupełniania walczących oddziałów?

- Nasze wojska jak na razie prezentują najwyższy stopień determinacji. Ponadto Ukraina to kraj 40 milionów obywateli. Rezerwy więc ciągle jeszcze istnieją. Myślę, że szybciej wyczerpią się rezerwy ludzkie w Rosji.

Jak na razie rzucili oni do boju swoje najlepsze jednostki. Jeśli władze w Moskwie chciałyby powoływać pod broń kolejne grupy obywateli, nie będzie to dobry materiał na żołnierzy. To będą ludzie przypadkowi, bez żadnego obeznania w rzemiośle wojennym.

Wątpię w chęć wojowania tych nowych zaciągów. Nie wierzę, by szybko udało się tych ludzi wyszkolić. Można więc co najwyżej wyobrazić sobie, że Rosjanie pogonią poborowych bez pełnego wyszkolenia. Tylko jak oni będą posługiwali się najprostszą nawet techniką militarną?

Konkludując, pełna mobilizacja w Rosji to oczywiście zła informacja dla Ukrainy, ale nie sądzę, by to przeważyło wynik wojny. Ponadto fakt mobilizacji może zmienić nastroje w samej Rosji. Bo obserwacja wojny z pozycji leżącej, przed telewizorem to jedno, a ewentualne powołanie do armii i wysłanie na front to zupełnie coś innego.

Obsługa zachodniego sprzętu wymaga przeszkolenia

Czy doposażanie ukraińskiej armii w kolejne dostawy sprzętu zachodniego ma obecnie realne znaczenie? Przecież ten sprzęt musi fizycznie dotrzeć na front, żołnierze muszą być przeszkoleni w jego obsłudze. A może to jednak na razie bardziej działanie psychologiczne, że „Zachód nas wspiera”?

- Oddziaływanie psychologiczne jest bardzo ważne. Bo Ukraińcy widzą, że cały cywilizowany świat chce im pomagać. I to się dzieje.

Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji oraz na początku walk wiele państw zachodnich, mimo werbalnego poparcia Ukrainy, nie spieszyło się z dostawami broni. Później na decyzje wielu krajów ewidentny wpływ miały deklaracje prezydenta Bidena. Teraz czy to Wielka Brytania, czy nawet Niemcy nie mają obaw przed dostarczaniem sprzętu Ukrainie.

Bardzo ważna jest też świadomość, że dostawy broni na Ukrainę nie są jednorazowe. Jeśliby jakiś element sprzętu zniszczyli Rosjanie, to i tak za chwilę pojawią się następne dostawy. Nie ma też obaw, że zakończy się amunicja do tych nowych dział czy wyrzutni rakiet. Bo tu też proces zaopatrzeniowy jest ciągły.

A takiej ciągłości uzupełnień nie ma w armii agresora. Rosyjski przemysł zbrojeniowy przez sankcje został praktycznie zatrzymany. Obecnie Rosjanie jeden samolot wojskowy produkują przez miesiąc. Ważnym następstwem tej wojny jest także przechodzenie sił zbrojnych Ukrainy na standardy NATO-owskie w sposobie walki, organizacji. To przyspiesza zwycięstwo, a zarazem pozwala na przyszłość mieć wyszkolone kadry wojskowe. Tyle że nowa broń to nie pistolet, który dostajesz i już strzelasz. Tu trzeba pewnego przeszkolenia. Dlatego na polu walk jeszcze nie widać w pełni efektu dostaw. Trzeba na to jeszcze kilku tygodni. A wtedy będzie już można jednoznacznie stwierdzić, że stare, sowieckie uzbrojenie to tak, jak samochód łada, a to nowe zachodnie – to już mercedes.

Putin może jednak zatrzymać swoją armię, zakończyć gorącą fazę wojny. Co wtedy zrobią władze Ukrainy? Wszak takie zatrzymanie będzie najprawdopodobniej oznaczało stratę jakichś terytoriów.

- Władze w Kijowie na taki wariant raczej nie pójdą. Zakładając, że poparcie Zachodu będzie trwałe, że sankcje nie zakończą się w momencie zatrzymania rosyjskiej agresji (a nic nie zapowiada, by miało być inaczej), ukraińskie siły zbrojne podejmą wysiłek odbicia i wyzwolenia zajętych terytoriów. Może to nie być jednak proces szybki. Trzeba też pamiętać, że wiek Putina i jego stan zdrowia sprzyjają rozważaniom, że z Rosją „poputinowską” można będzie spróbować się jakoś ułożyć. Choć o przyjaźni to już mowy nie będzie.

Rozmowy pokojowe z Rosją

Czy możliwe są już teraz jakieś rozmowy pokojowe z Rosją i jaki byłby ich efekt?

- Te rozmowy trwają gdzieś w tle agresji. Jeśli sytuacja zrobi się patowa, to wtedy negocjacje zyskają na znaczeniu. Choć nie widzę możliwości, by jakiekolwiek ustalenia miały prowadzić do traktatu pokojowego. Bo to by oznaczało uznanie wzajemne granic, jakieś obietnice powojennej współpracy. To będzie co najwyżej zawieszenie broni na linii frontu. Jakiekolwiek jednak negocjacje utrudnia zbrodnicza działalność armii rosyjskiej.

Wojna nie tylko niszczy ukraińską gospodarkę. To także bardzo prawdopodobne zmienianie całościowych wektorów działalności ukraińskiej gospodarki. Jej ostateczne odcięcie się od dawnej rosyjskiej pępowiny i powiązanie ekonomiczne z krajami Unii Europejskiej. Do tej pory ukraińska gospodarka to był w dużej części Donbas. Teraz trudno sobie wyobrazić, by to nadal pozostała oś gospodarki ukraińskiej. Jak to widzą w Kijowie?

- Przedsiębiorstwa metalurgiczne czy też kopalnie węgla nie będą już najważniejszym elementem ukraińskiej gospodarki. Liczymy jednak na to, że ukraińska gospodarka nie pozostanie sam na sam ze swoją biedą. Dla Zachodu będzie chyba bardzo ważne, żeby pokazać, że potrafi skutecznie pomagać swoim sojusznikom. Nie tylko w wojnie, ale także i po niej. Bo byłoby bardzo dziwne, gdyby Zachód pomógł wygrać wojnę, a potem porzucił Ukraińców. Kraj wtedy pewnie musiałby ogłosić swoje bankructwo. To byłaby klęska... Nikt sobie na to w Waszyngtonie, Ottawie, Londynie czy Brukseli pozwolić nie może.

Pewnie więc wielką rolę w odbudowie gospodarki ukraińskiej będą odgrywały nie tylko względy czysto gospodarcze. Będą tworzone mechanizmy wciągania Ukrainy do zachodnich rynków. To będzie (jak mi się wydaje) jeden z elementów nowego „planu Marshalla”.

Ukraiński eksport czy też import to albo blokowany przez Rosjan port w Odessie, albo też rozszerzenie połączeń infrastrukturalnych z krajami Unii. Głównie chodzi tu o Polskę. Gdzie są większe możliwości działania w dającej się przewidzieć przyszłości?

- Nie należy wykluczać żadnego kierunku. Tyle że port w Odessie jest faktycznie zablokowany. Pozostaje więc wariant rozbudowy połączeń kolejowych, drogowych, rurociągowych, elektroenergetycznych z krajami Unii. Najpierw z Polską. W następnej kolejności należy zrobić wszystko, by jednak port w Odessie został odblokowany. Wierzę, że tak się stanie. Choć nawet to nie zmieni głównego wektora współpracy gospodarczej. To będzie Zachód. Przy czym Polska najprawdopodobniej będzie odgrywała tu rolę najważniejszą.

Moskiewskie obawy o Lwów - kiepski fake news

Ukraińcy nie obawiają się wizji tworzonych przez rosyjskich propagandzistów o chęci przejęcia przez Polskę Lwowa i całego regionu wokół tego miasta?

- W Ukrainie mamy obecnie bardzo mało powodów do śmiechu, ale jak ktokolwiek głosi takie poglądy, to wzbudza tylko uśmiech politowania. To największa głupota rosyjskiej propagandy. To efekt jej marazmu i niedostosowania się do nowych realiów. Tak jest to odbierane. Tym tematem nie zajmują się nawet media, bo jest to traktowane jak absurd.

Jak kraj, który jest w czołówce pomocy Ukrainie, który pomaga w walce o integralność terytorialną Ukrainy, miałby jednocześnie nastawać na jakieś aneksje. Inna rzecz, iż Lwów to tak ładne miasto, to tak znaczący ośrodek kultury – tak polskiej, jak i ukraińskiej – że nic nie stoi na przeszkodzie, by miasto to stało się centrum naszej wzajemnej współpracy. W każdym razie zapraszam do Lwowa na... piwo „Lvivskie”, jak tylko skończy się wojna.

Łukaszenka twierdzi, że zagrożeniem dla Białorusi są ćwiczenia NATO w Polsce czy na Litwie. Ale jednocześnie najwięcej wojsk, w związku z tymi ćwiczeniami, lokuje wzdłuż granicy z Ukrainą. Czy nie traktujecie tego w Kijowie jako przygotowanie do skrytej agresji?

- Łukaszenka bardziej nie chce uczestniczyć w wojnie z Ukrainą. On doskonale rozumie, że armia białoruska nie jest do takiej wojny gotowa. Pewnie taki atak związany byłby także z wieloma ofiarami śmiertelnymi wśród żołnierzy potencjalnego agresora. Wtedy jego reżim stanąłby przed kolejnym kryzysem władzy. A Łukaszenka nie ma takiego poparcia w narodzie, jak Putin w zindoktrynowanej Rosji. Dowodem tego bardzo ograniczonego poparcia dla Łukaszenki są demonstracje w roku 2020, po sfałszowanych przez niego wyborach. Białorusini tego nie zapomnieli.

Białoruskiemu dyktatorowi pozostaje więc tylko wykonywać jakieś ruchy pozorne, które uspokoiłyby Putina. Tym bardziej, że taka polityka jednak mimo wszystko wiąże część sił ukraińskich. Ponadto sam Putin zdaje sobie sprawę z ryzyk wynikających z udziału Białorusi w wojnie z Ukrainą. Gdyby więc taka agresja miała się wydarzyć, to już dawno by zaistniała. Oczywiście nie należy możliwości takiej agresji wykluczać całkowicie. Bo przecież logika logiką, ale szaleństwa któregoś z watażków wykluczyć nie można. Dlatego ukraińska armia pilnuje jednak dość uważnie swojej północnej granicy.

Czy wojska Ukrainy będą atakować Rosjan za frontem? Choćby most krymski. To przecież symbol rosyjskiej ekspansjonistycznej polityki.

- Jeśli nasi dowódcy wojskowi będą uważali, że jest taka militarna konieczność, to atak na most nastąpi. Choć jest to tylko moje przypuszczenie. Jak na razie jednak bardziej przydatne (z wojskowego punktu widzenia) było zatopienie krążownika „Moskwa”.

Pokazało ono Rosjanom jednoznacznie, że ukraińska armia ma techniczne możliwości zaatakowania również i mostu krymskiego. Obecnie o wiele ważniejsze wydaje się wyzwolenie obwodu chersońskiego, odegnanie rosyjskich agresorów od Charkowa, zatrzymanie Rosjan w Donbasie. Choć jeszcze raz podkreślam, że nie jestem członkiem sztabu Ukrainy. Nie mnie decydować o militarnych celach naszej walki.

Jest także decyzja władz ukraińskich o przejęciu wszystkich aktywów ekonomicznych Rosji na Ukrainie. Czy władze w Kijowie będą naciskały na państwa zachodnie, by zajęte rosyjskie kapitały przekazywać na cele odbudowy Ukrainy?

- Nad tym pracuje ukraińska dyplomacja. Myślę, że jest szansa na przejęcie przez Ukrainę (na poczet reparacji wojennych) przynajmniej części z rosyjskich kapitałów, zamrożonych w zachodnich bankach.

Mossad na Ukrainie?

Przed ukraińskim sądem rozpoczął się pierwszy proces rosyjskiego żołnierza, oskarżanego o zbrodnie wojenne. Czy to jest początek całej serii takich procesów? Czy informacje o tym procesie upowszechnią się w szeregach wojsk agresora?

- Obawiam się, że ten proces fali rosyjskich zbrodni nie zatrzyma. Tym bardziej, że tamtejsza armia znajduje się pod kloszem informacyjnym. O wiele ważniejsze jest to, że ukraiński wymiar sprawiedliwości działa. O tym już wiedzą mieszkańcy naszego kraju. Musi powstać mechanizm wykazujący, że nie ma zbrodni bez kary.

Ponadto w społeczeństwie ukraińskim coraz większe poparcie zyskuje idea powołania jakiejś formy naśladowców izraelskiego Mossadu, która to formacja wymierzałaby sprawiedliwość tym, których nie będzie można ściągnąć przed ukraiński sąd.

Wielu komentatorów widzi już szanse na zakończenie wojny i przegraną Rosji. Czy w Kijowie widoczny jest scenariusz, jak powinna się ta wojna zakończyć?

- Najważniejszym celem wydaje się zatrzymanie armii rosyjskiej. Potem jakiś okres regeneracji sił, wyszkolenie w obsłudze przekazanej przez Zachód broni. W tym czasie w pełni zadziałają na rosyjską gospodarkę zachodnie sankcje. Wtedy dopiero przyjdzie czas na pełne oswobodzenie zajętych przez agresora ziem.

Czy jest to realny cel? Wydaje mi się, że tak. A zawsze można mieć nadzieję, że zdruzgotana swoją klęską Rosja sama ustąpi. Tak przecież się stało pod Kijowem, tak zaczyna to wyglądać pod Charkowem.