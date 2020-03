Ukraina: Maseczki trudno dostać w aptekach, bogata oferta w internecie

Na Ukrainie w związku z pandemią Covid-19 obowiązuje nakaz korzystania z transportu miejskiego w maseczkach. W Kijowie osoba bez maski może nie być wpuszczona do sklepu czy apteki. Maseczki trudno dostać u farmaceutów, można jednak skorzystać z bogatej oferty w internecie.

Kijowskie władze ogłosiły kilka dni temu, że do wejścia do sklepów i aptek konieczne będzie posiadanie maseczek. W praktyce jednak nie wszyscy stosują się do nakazu, skarżąc się na deficyt tego towaru w aptekach.

Według mediów przed pandemią koronawirusa maseczka chirurgiczna w aptece kosztowała zaledwie jedną hrywnę. Obecnie w jednej z aptek na kijowskim Podolu trzeba za nią zapłacić 19 hrywien (około 3 zł).

W internecie ochronne maseczki wielorazowego użytku kosztują średnio od kilkudziesięciu do kilkuset hrywien. W ofercie są maseczki zdobione, np. w kolorowe wzory, w cekiny, z koronką czy ukraińskimi haftami.