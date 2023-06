Ukraina: Media: armia ukraińska prawdopodobnie zdobyła Piatichatki; może to otworzyć jej drogę do dalszych miejscowości

Siły Zbrojne Ukrainy prawdopodobnie przejęły kontrolę nad Piatichatkami w obwodzie zaporoskim; może to ułatwić dalszą kontrofensywę - powiadomił w sobotę portal Ukrainska Prawda.

Portal powołuje się nie tylko na własne dane, lecz również na komunikaty płynące ze sztabu wroga. Gubernator okupowanej części obwodu zaporoskiego również poinformował, że Piatichatki są pod kontrolą sił ukraińskich. Na swoim kanale w Telegramie twierdzi on, że "huraganowe" natarcia sił ukraińskich przyniosły efekt w postaci zdobycia miejscowości.

Stwierdził on również, że rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy - duża liczba piechoty i kilka jednostek pojazdów opancerzonych - przesunęły się do Piatichatek. Lojalny wobec Moskwy gubernator wyraził też obawę, że zdobycie Piatichatek może otworzyć ukraińskiemu wojsku drogę do zdobycia Żerebianki i Wasyliwki - napisała Ukrainska Prawda.