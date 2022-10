Ukraina: Media: bilans ofiar poniedziałkowych rosyjskich ostrzałów wzrósł do 19

Bilans ofiar śmiertelnych poniedziałkowych rosyjskich ostrzałów miast Ukrainy wzrósł do 19, a liczba rannych do 105 – podał we wtorek na Twitterze portal Kyiv Independent, powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji kryzysowych.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W poniedziałek doszło do zmasowanego ataku rakietowego Rosji na ponad 20 miast w większości regionów Ukrainy. Celem stał się Kijów (pierwszy raz od czerwca br.), a także m.in. Charków, Odessa, Dniepr, Krzywy Róg, Krzemieńczuk, Zaporoże, Mikołajów, Żytomierz, Winnica, Iwano-Frankowsk, Tarnopol, Lwów i Równe.

Wcześniej informowano o co najmniej 14 ofiarach śmiertelnych i 97 rannych.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym