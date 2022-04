Ukraina: Media: do Zaporoża dotarły trzy autobusy ewakuacyjne z Mariupola

Do Zaporoża, znajdującego się pod kontrolą władz ukraińskich, dotarły w czwartek trzy autobusy ewakuacyjne z obleganego przez Rosjan Mariupola – informuje portal Hromadske.

Są to, jak wynika z relacji, trzy z czterech autobusów, które zdołały w środę wyjechać z Mariupola.

Wcześniej mer Mariupola Wadym Bojczenko informował, że ewakuacja, którą wstępnie uzgodniono z Rosjanami w środę rano, odbywała się w skrajnie trudnych warunkach i de facto została zerwana przez stronę rosyjską.

"Rozpoczęły się walki: słychać było wystrzały, czołgi atakowały obrońców miasta. I dlatego przestraszeni ludzie sami decydowali - jechać czy nie. Niestety, wiele osób postanowiło pozostać w mieście, bo obawiali się, że istnieje zagrożenie dla ich życia" - informował Bojczenko.

W efekcie z miasta wyjechały cztery autobusy z ok. 80 osobami. Ludzie ci przenocowali w okupowanym Berdiańsku, a następnie dojechali do Wasyliwki, gdzie zostali przekazani stronie ukraińskiej i ruszyli dalej do Zaporoża.

Mariupol, ukraińskie miasto portowe nad Morzem Azowskim, od pierwszych dni marca jest oblężone, pod ciągłym ostrzałem i bombardowaniem. Mieszkańcy są uwięzieni w mieście, wielokrotne próby ewakuacji nie powiodły się. Pomimo tego, że Rosjanie kontrolują praktycznie całe miasto, ukraińskie siły utrzymują jeszcze ostatni przyczółek obrony w zakładach metalurgicznych Azowstal.