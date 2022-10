Ukraina: Media: na Białoruś Rosja wyśle ok. 170 czołgów

Na Białoruś z Rosji w ramach formowania regionalnego zgrupowania wojsk ma przybyć ok. 170 czołgów, ok. 200 opancerzonych pojazdów bojowych, ok. 100 dział i moździerzy kalibru ponad 100 mm - pisze w poniedziałek Ukrainska Prawda, powołując się na białoruski resort obrony.

Jak informowano dzień wcześniej, na Białoruś z Rosji łącznie przybyć ma ok. 9 tys. wojskowych. Przekazano też, że na Białoruś zaczęła przybywać z Rosji lotnicza składowa zgrupowania.

Interfax-Ukraina przypomniała, że 10 października Alaksandr Łukaszenka ogłosił, że uzgodnił z Władimirem Putinem formowanie wspólnego zgrupowania wojsk "w związku z zaostrzeniem na zachodnich granicach Państwa Związkowego". Rosja i Białoruś tworzą państwo związkowe i posiadają wspólne regionalne zgrupowanie wojsk na wypadek "zwiększenia poziomu zagrożenia".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę i w tym celu może być zorganizowana jakaś prowokacja.