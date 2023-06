Ukraina: Media: na szczycie w Wilnie może pojawić się nowy format współpracy Rada Ukraina-NATO

Na lipcowym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie może pojawić się nowy format współpracy, Rada Ukraina-NATO, ale Kijów odbiera ten pomysł z dystansem, ponieważ liczy na tzw. mapę drogową dotyczącą przystąpienia kraju do organizacji - napisał w środę portal RBK-Ukraina.

Nie wszyscy partnerzy opowiadają się za przyspieszonym przyjęciem Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślił serwis. Przypomniał, że w maju portal Euractiv pisał, że NATO zaproponuje Ukrainie podwyższenie statusu partnerskiego, a tzw. mapa drogowa pozostanie w odległej perspektywie.

Nowy format współpracy to Rada Ukraina-NATO, który ma zademonstrować polityczne poparcie dla Kijowa i jego wniosku o członkostwo - twierdzi RBK-Ukraina. Według Euractiv pomysł spotkał się na Zachodzie z aprobatą.

W ramach Rady Ukraina ma być pełnoprawnym uczestnikiem rozmów, a nie zaproszoną stroną, tak jak teraz - wskazał serwis RBK-Ukraina. To z kolei ma otworzyć nowe pola do współpracy, takie jak np. wspólne ćwiczenia. Celem współpracy ma być "doprowadzenie do euroatlantyckich standardów, co ma zagwarantować płynne przejście do członkostwa w Sojuszu, kiedy przyjdzie na to czas".

Serwis zaznaczył, że dotychczas strony współpracują w ramach Komisji Ukraina-NATO powołanej w 1997 roku. Nowo powołana Rada miałaby zamienić ten organ.

"W Komisji mogliśmy wyłącznie informować o stanie rzeczy z (wdrażaniem) reform czy o wynikach współpracy. W Radzie będziemy mieć prawo głosu i prawo inicjatywy. Faktycznie to bardziej pogłębiona integracja z Sojuszem, ale na pewno nie jest zamiennikiem naszego członkostwa. To po prostu krok do niego" - powiedział RBK-Ukraina Jehor Czerniew, szef delegacji ukraińskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

W środę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba ocenił, że powołanie podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie Rady Ukraina-NATO bez postawienia zdecydowanego kroku ku członkostwu Kijowa w NATO to jak danie "czołgu bez działa".

Źródło RBK-Ukraina w parlamencie przekazało, że tej wypowiedzi ministra nie należy oceniać jako kategoryczne "nie". Rozmówca dodał, że ważna jest nie tyle forma współpracy z Sojuszem, ile jej treść.