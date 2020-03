Ukraina: Media: nie ma rekomendacji w sprawie pochówku chorych na Covid-19

Na Ukrainie nie ma jeszcze zatwierdzonych rekomendacji ws. pochówku osób chorych na Covid-19 - pisze w piątek "Ukraińska Prawda". Radio Swoboda opisuje historię pogrzebu mężczyzny zakażonego koronawirusem, którego ciało wydano rodzinie ze szpitala w rozsuwającym się worku.

Internetowa gazeta "Ukraińska Prawda" zwraca uwagę, powołując się na głównego lekarza sanitarnego kraju Wiktora Laszkę, że ryzyko związane z pogrzebami dotyczy możliwości zakażenia się koronawirusem osób zgromadzonych na uroczystości oraz pożegnalnych pocałunków. Laszko zarekomendował skrócenie obrządku i liczby osób na nim obecnych. Portal przypomina, że w kraju obowiązuje zakaz zgromadzeń więcej niż 10 osób.

"Ukraińska Prawda" podkreśla, że na Ukrainie nie ma jeszcze zatwierdzonych rekomendacji w sprawie pochówku osób chorych na Covid-19, ale dokument w tej sprawie jest już opracowywany. Przewiduje on, że ciało osoby, u której potwierdzono albo podejrzewano zakażenie koronawirusem i która zmarła w szpitalu, ma być przekazane patologom, którzy ustalą przyczynę śmierci, następnie ma być dezynfekowane i ułożone w trumnie. Trumna ma być później zamknięta i zdezynfekowana z zewnątrz. Dokument nie przewiduje rekomendacji w sprawie transportu, pochówku i kremacji.

W czwartek wieczorem ukraińska redakcja Radia Swoboda opisała historię pochówku chorego na Covid-19 68-latka w obwodzie tarnopolskim. "Tata zmarł z rana. Zadzwonili ze szpitala do mojej siostry i powiedzieli, żeby przyjechała swoim środkiem transportu, z trumną, i zabrała ciało. Siostra pojechała z mężem swoim busem po tatę. Ciało ojca wynieśli ze szpitala i zamknęli drzwi. Siostra z mężem nieśli ciało do samochodu, pomogła jeszcze pielęgniarka. Worek rozsuwał się, ciało wypadało. Tata ważył 100 kg. Włożyli sami ciało taty do trumny, nie mieli żadnych środków ochronnych" - powiedziała Radiu Swoboda Anna Poliszczuk, córka zmarłego.

"Siostra dzwoniła do szpitala, powiedzieli jej, że personel medyczny nie będzie się narażać. Nie mogli włożyć trumny do samochodu. Zadzwoniła wtedy do ordynatora, a on poradził, by prosić o pomoc ludzi. Ale wszyscy uciekali. Dopiero po dwóch godzinach wyszedł lekarz w kombinezonie ochronnym i pomógł włożyć trumnę do samochodu" - dodała.

"Tatę zawieźli do wioski. (...) Ludzie się boją, więc nikt nie chciał wykopać mogiły. (...) Ciało opuszczał mer, jego zastępca, szef wiejskiej rady i mój szwagier. Siostra świeciła telefonem, a oni wykopywali dół, bo już był wieczór" - relacjonowała.

Na pogrzebie pierwszej zmarłej na Ukrainie osoby zakażonej koronawirusem nie było członków jej rodziny, gdyż wszyscy znajdowali się w samoizolacji. Władze miasta Radomyśl, gdzie odbył się pogrzeb 71-letniej kobiety, przekazały, że pochówek miał miejsce jedynie w obecności grabarzy. Drugą zmarłą osobę chorą na Covid-19 z członków rodziny pożegnał jedynie ojciec. Mąż i dzieci również byli objęci samoizolacją. Odnotowano też przypadek, kiedy duchowny i mężczyzna zarazili się koronawirusem właśnie na pogrzebie.

Dotychczas na Ukrainie potwierdzono 218 przypadków zakażenia koronawirusem. Pięć zainfekowanych osób zmarło, a cztery uznano za wyzdrowiałe.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska