Ukraina: Media opublikowały zdjęcia uszkodzonego w sobotę okrętu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej

Kilka ukraińskich portali opublikowało w poniedziałek zdjęcia uszkodzonego w sobotę okrętu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej Askold, którego ostrzał potwierdził wcześniej dowódca Sił Powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk.

W sobotę ukraińska armia poinformowała, że ukraińskie siły zbrojne ostrzelały port i stocznię w Kerczu na okupowanym Krymie. Do ataku użyto rakiet manewrujących.

Uszkodzony okręt Askold należy do klasy małych okrętów rakietowych. Jest zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Kalibr. Zwodowano go w 2021 r., do czasu uszkodzenia był poddawany testom.

"Okręt nawet jeszcze nie pływał i nie brał udziału operacjach bojowych - przechodził ostatnie testy, aby następnie wypłynąć na morze i walczyć przeciwko naszemu państwu" - powiedział Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych, cytowany przez portal nv.ua.