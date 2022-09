Ukraina: Media: ostrzał obozu dla jeńców w Ołeniwce, zginął ukraiński jeniec

Wojska okupacyjne podały, że 18 września doszło do kolejnego ostrzału kolonii w okupowanej Ołeniwce (gdzie przetrzymywani są ukraińscy jeńcy wojenni); zginął ukraiński jeniec” – powiadomił portal Ukraińska Prawda.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak pisze Ukraińska Prawda, powołując się na rosyjskie źródła, w wyniku ostrzału byłej kolonii karnej w okupowanej Ołeniwce w obwodzie donieckim, gdzie obecnie przetrzymywani są ukraińscy jeńcy, zginął jeden z przetrzymywanych tam Ukraińców. Jeszcze pięć osób zostało rannych.

Ofiar wśród Rosjan nie ma - dodaje portal.

29 lipca w Ołeniwce doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców wojennych, a ponad 70 zostało ciężko rannych - informacje te pochodzą z rosyjskich źródeł. Strona ukraińska jest przekonana, że było to celowe działanie Rosjan i akt terrorystyczny i zaapelowała do organizacji międzynarodowych o reakcję.

Rosjanie oskarżali o ostrzał stronę wojska ukraińskie - wersję tę obaliło m.in. śledztwo dziennikarskie CNN. Według sztabu generalnego ukraińskiej wybuch to dzieło Rosjan, którzy chcieli w ten sposób "ukryć tortury i zabójstwa" ukraińskich jeńców.