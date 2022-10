Ukraina: Media: Rosja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej będzie używać własnego paliwa jądrowego

Rosja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy będzie używać własnego paliwa jądrowego - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na rosyjskiego operatora elektrowni atomowych Rosenergoatom.

"W przyszłości w elektrowni używane będzie nasze paliwo jądrowe" - powiedział rosyjskim mediom Renat Karcza, doradca dyrektora generalnego Rosenergoatomu.

Obecnie siłownia pracuje na paliwie amerykańskiej firmy Westinghouse, pochodzącym z zakładów w Szwecji.

Rafael Grossi, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), poinformował w środę o uruchomieniu w okupowanej przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze generatorów awaryjnych. Krok ten był odpowiedzią na ponowne odcięcie linii energetycznej zasilającej elektrownię.

We wtorek Grossi spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Petersburgu. Dyrektor MAEA podkreślił, że jego organizacja zabiega o to, by uniknąć wypadku nuklearnego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, znajduje się na okupowanych przez Kreml terenach obwodu zaporoskiego. Po rozpoczętej 24 lutego inwazji elektrownia została zajęta przez Rosję, jej teren był wielokrotnie ostrzeliwany. W obiekcie i jego okolicach stacjonują żołnierze rosyjscy.

