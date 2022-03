Ukraina: Media: Rosjanie otworzyli ogień do protestujących w Nowej Kachowce. Pięciu rannych

Rosjanie otworzyli w niedzielę ogień do ludzi w okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by rozgonić demonstrację przeciwko najeźdźcom - podaje Interfax-Ukraina, powołując się na świadków. Rannych zostało pięć osób.

Świadkowie relacjonują, że Rosjanie strzelają do ludzi i wykorzystują granaty hukowo-błyskowe, by rozgonić demonstrujących. Bez względu na to ludzie pozostają na ulicy. Wzywają rosyjskich żołnierzy, by opuścili Ukrainę.