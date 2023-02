Ukraina: Media: Rosjanie wyburzają zniszczone budynki w okupowanym Mariupolu i kruszą gruzy

W okupowanym Mariupolu Rosjanie wyburzają budynki, które "nie nadają się do rekonstrukcji" i kruszą gruz na beton – pisze portal Ukraińska Prawda, zaznaczając, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ciała zabitych mieszkańców tego miasta.

Ukraińska Prawda pisze, powołując się na rosyjskie media państwowe, że w czterech dzielnicach Mariupola Rosjanie rozpoczęli wyburzanie zniszczonych ich własnymi ostrzałami budynków.

Do miasta przywieziono sprzęt do kruszenia betonu, który mieli "gruz budowlany". Powstałe w ten sposób kruszywo ma być potem wykorzystane do budowy dróg.

"W Mariupolu zginęły dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy cywilów" - alarmuje portal dodając, że "wiele ciał wciąż może znajdować się pod gruzami i mogą one zostać zmielone".

Przed napaścią Rosji na Ukrainę liczba mieszkańców Mariupola wynosiła około 430 tys. Według ONZ miasto opuściło około 350 tys. cywilów. Brak dokładnych danych o ofiarach rosyjskiej agresji i brutalnych działań zbrojnych w Mariupolu. Ukraińskie władze oceniają, że od lutego do maja 2022 roku mogły tam zginąć dziesiątki tysięcy osób.

W zrujnowanym mieście panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw, ogrzewania, środków higienicznych i łączności.