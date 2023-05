Ukraina: Media: rosyjski okręt zwiadowczy zaatakowany na Morzu Czarnym, 400 km od Ukrainy

Rosyjski okręt zwiadowczy Iwan Churs został zaatakowany na Morzu Czarnym przez "morskie drony" - przekazał ukraiński portal wojskowy Defense Express. Do ataku miało dojść w środę nad ranem 74 km na północ od cieśniny Bosfor i 400 km od terytoriów kontrolowanych przez Ukrainę.

O ataku poinformowali sami rosyjscy żołnierze, ale informacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez władze tego kraju - zaznacza portal. Według wstępnych doniesień przeprowadzony przez trzy drony atak został odparty, a okrętu nie uszkodzono - dodaje ukraiński serwis.

Iwan Churs to jeden z dwóch rosyjskich okrętów zwiadowczych typu 18280 i jedyna jednostka tego rodzaju we Flocie Czarnomorskiej. Został zwodowany w 2017 r. i wprowadzony do służby w 2018 r. Okręt jest wyposażony w sprzęt służący do wywiadu radioelektronicznego oraz środki łączności i według opisów jest przeznaczony do monitorowania systemów obrony powietrznej.