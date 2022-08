Ukraina: Media: seria wybuchów na lotnisku wojskowym na okupowanym Krymie

Na rosyjskim lotnisku wojskowym w miejscowości Nowofedoriwka na okupowanym przez Rosjan i należącym do Ukrainy Krymie doszło do serii wybuchów; płonie magazyn z amunicją i pas startowego – podały we wtorek sieci społecznościowe, a za nimi ukraińskie media.

"Po serii wybuchów w rejonie lotniska wojskowego w Nowofedoriwce (…) na lotnisku wybuchł pożar; płoną magazyny z amunicją i pas startowy" - donosi agencja Interfax-Ukraina, powołująca się na kanał Krym.Realii na Telegramie.

Nowofedoriwka znajduje się w rejonie miasta Saki, na zachodnim brzegu Krymu. Od pozycji ukraińskich na linii frontu w obwodzie chersońskim dzieli ją około 200 km w linii prostej. Odległość w linii prostej od Odessy to 269 kilometrów.

Według informacji w sieciach społecznościowych wybuchów było ponad dziesięć. "W odległości 20 kilometrów od Nowofedoriwki +drżały szyby i włączały się alarmy w samochodach+" - pisze portal Ukrainska Prawda. Zgodnie z relacjami pierwsze eksplozje miały miejsce około godziny 15.20 czasu lokalnego (14.20 w Polsce).

Strona ukraińska nie skomentowała dotychczas wydarzeń na zachodnim wybrzeżu Krymu. Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło tymczasem, że na lotnisku w Nowofedoriwce doszło do wybuchu "kliku pocisków lotniczych".

(https://t.me/krymrealii/16485)

Z Kijowa Jarosław Junko