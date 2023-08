Ukraina: Media: ukraińskie siły zniszczyły nowoczesny rosyjski czołg T-90 hobbistycznym dronem za 500 dolarów

Ukraińskie siły zniszczyły rosyjski nowoczesny czołg T-90, wykorzystując do tego hobbistyczny dron z ładunkiem wybuchowym wart ok. 500 USD - pisze w niedzielę portal Business Insider.

Ukraińskie wojska desantowo-szturmowe opublikowały w serwisie Telegram nagranie, na którym widać czołg spadający ze skarpy. Następnie staje się on celem ataku ukraińskiego bezzałogowca. Czołg eksploduje. (https://t.me/ua_dshv/1504)

Jak dodano, atak przeprowadzono dronem typu FPV (dron kamikadze z kamerą). To tanie bezzałogowce, które strona ukraińska wykorzystuje do niszczenia rosyjskiego sprzętu wartego miliony - podkreśla Business Insider. Cena drona typu FPV to ok. 400-500 USD.

Do ataku mogło dojść w pobliżu Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - podaje portal.