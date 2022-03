Ukraina: Media: w Charkowie ostrzelane zostały trzy domy mieszkalne

Trzy czteropiętrowe domy mieszkalne zostały ostrzelane przez siły rosyjskie w Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy; w jednym z nich na jednej klatce schodowej zniszczone są kondygnacje od trzeciej do piątej - podał we wtorek portal Hromadske.

Służby uratowały spod gruzów 21 osób, a 12 lokatorów zostało ewakuowanych z mieszkań.

Podczas ewakuacji wciąż trwał nalot rosyjskiego lotnictwa, spadły co najmniej dwa pociski - podał portal Suspilne na komunikatorze Telegram. (https://t.me/s/suspilnekharkiv/9595)

Władze obwodu charkowskiego informują w ostatnich dniach o kolejnych rosyjskich ostrzałach w regionie i samego Charkowa, w tym z terytorium Rosji.

Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy; przed wojną mieszkało tam ok. 1,4 mln osób.