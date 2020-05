Ukraina: Media: w obecnych warunkach surogacji łamane są prawa kobiet

W obecnych warunkach funkcjonowania surogacji na Ukrainie łamane są prawa kobiet - ocenia w piątek portal Ukraińska Prawda-Życie. Zaznacza, że warunki dotyczące przebiegu tej procedury mogą się znacznie różnić i "nie jest to przez nikogo kontrolowane".

Jak wyjaśnia portal, na Ukrainie nie ma oddzielnej ustawy regulującej surogację. Cytowana przez serwis rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa podkreśla, że w kraju konieczny jest normatywny akt prawny, który kompleksowo obejmie kwestie standardów pracy klinik świadczących takie usługi. "Konieczne jest jasne określenie praw wszystkich uczestników procesu" - dodała. Według niej dotyczy to "przede wszystkim praw dziecka urodzonego przez surogatkę i koniecznie praw surogatki - począwszy od tego, w jaki sposób otrzymuje ten status i kończąc na tym, w jakim przypadku ma prawo do zostawienia zatrzymania dziecka". Według niej surogacja powinna być w większym stopniu dostępna dla obywateli Ukrainy, a nie dla obcokrajowców.

Serwis przytacza opinię surogatki, która urodziła dzieci dla par już dwukrotnie. Wiktoria Iwanowa jest dumna z tego, że pomogła parom w zostaniu rodzicami i planuje zostać surogatką po raz trzeci - pisze portal. Kobieta zaznacza przy tym, że warunki związane z całym procesem i jego organizacja nie do końca są dla niej satysfakcjonujące. Informuje, że pierwsza ciąża przebiegła bez problemów, jednak podczas drugiej, bliźniaczej, lekarz chciał przerwać ciążę. "Byłam kategorycznie przeciw i poprosiłam, by dać dzieciom szansę. Dzieci urodziły się przed terminem. Niestety jedno zmarło" - opowiada.

Kobieta uważa, że surogatki nie otrzymują wystarczającego wsparcia psychologicznego; podkreśla, że najtrudniej było jej oddać niemowlę i nie wiedzieć później nic na jego temat. "Jedna z mam, już kiedy zaczęły się skurcze, schowała się pod łóżko. Ledwo ją stamtąd wyciągnęli. Po prostu nie chciała oddawać tego niemowlęcia" - dodaje Wiktoria. Jak zaznacza, najlepszym wsparciem podczas drugiej ciąży był dla niej kontakt z biologicznymi rodzicami. Otrzymuje ona od nich zdjęcia i nagrania z dzieckiem. "Na Dzień Matki dostałam taką wiadomość: +To mój dzień - moje święto. Pierwszy Dzień Matki w moim życiu+. Miałam w oczach łzy, bo jest w tym moja zasługa" - opowiada.

Kobieta skarży się na warunki mieszkaniowe surogatek. Jak informuje, w 28 tygodniu ciąży musiała przeprowadzić się do wynajętego przez klinikę trzypokojowego mieszkania, w którym mieszkała razem z sześcioma innymi mamami surogatkami. Aż do rozwiązania kobiety nie mogły kontaktować się ze swoimi dziećmi, które zostały w domach. Wiktoria opowiada, że otrzymywała 1000 hrywien tygodniowo na artykuły spożywcze i higieniczne (ok. 150 zł).

Psycholog Natalia Mowczan podkreśla, że przy przestrzeganiu pewnych warunków surogacja może być "ludzka i niekrzywdząca" dla kobiet. Wymienia wśród nich np. współpracę genetycznych rodziców i surogatki z psychologami, kontakt między rodzicami i surogatką w trakcie ciąży i po porodzie. Według niej istotne jest też, by dzieci surogatek były w odpowiednim wieku; wskazuje, że powinny mieć ponad 10 lat.

"Tak jak w przypadku wszystkich spornych moralnie kwestii, surogacja ma swoich zwolenników i przeciwników" - podkreśla autorka artykułu. Przywołuje w tym kontekście czwartkowy wpis na Facebooku rzecznika praw dziecka Mykoły Kułeby, który ocenił, że surogacja "ma na celu zaspokojenie interesów klienta, który w gruncie rzeczy kupuje drogi towar - dziecko". Jak dodaje serwis, prawnicy nie zgadzają się ze zdefiniowaniem surogacji jako handlu ludźmi.

Cytowana przez serwis prawniczka Anna Maliar uważa, że umowa dotycząca surogacji nie polega na handlu dziećmi, a na świadczeniu usług. "Dziecko na wszystkich etapach - tak jak przy poczęciu, tak i po narodzinach - pozostaje dzieckiem swoich biologicznych rodziców, a nie kobiety, która je nosiła" - podkreśla prawniczka. Według niej problemy w sferze komercyjnej surogacji na Ukrainie powinny posłużyć ulepszeniu tego systemu, a nie jego zakazaniu.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska