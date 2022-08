Ukraina: Media: w obwodzie chersońskim zabito kolaboranta, byłego deputowanego Kowalowa

W miejscowości Zalizny Port w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy zabito kolaboranta, byłego deputowanego do parlamentu Ołeksija Kowalowa - powiadomiła w nocy z niedzieli na poniedziałek gazeta internetowa Ukrainska Prawda za lojalnymi wobec Kijowa regionalnymi władzami.

"Informacje (o zabiciu Kowalowa) wymagają zweryfikowania, ale interesujące jest to, że o śmierci swojego +ministra+ napisały nawet (rosyjskie) propagandowe media. Chwilę później te doniesienia zostały usunięte" - oznajmił w niedzielę późnym wieczorem na Facebooku proukraiński wiceszef rady obwodu chersońskiego Serhij Chłań. (https://tinyurl.com/bdf9wa42)

Jak podała Ukrainska Prawda, zabójstwo Kowalowa potwierdziły lokalne chersońskie portale i źródła w partii Sługa Narodu, czyli rządzącym na Ukrainie stronnictwie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Kowalow, z wykształcenia prawnik, był przedsiębiorcą z branży rolniczej. W 2019 roku został wybrany do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy z list Sługi Narodu. W lutym, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Kowalow podjął współpracę z wrogiem, za co w maju wykluczono go z frakcji rządzącego ugrupowania. Dwa miesiące później wobec polityka wszczęto postępowanie karne w związku z podejrzeniem zdrady stanu.

Według doniesień mediów, w drugiej połowie czerwca ukraiński ruch oporu zorganizował zamach na Kowalowa. Samochód kolaboranta eksplodował, lecz właściciel auta przeżył. Od lipca Kowalow pełnił funkcję wiceprzewodniczącego okupacyjnej administracji regionu chersońskiego.