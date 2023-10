Ukraina: Media: zamach na prorosyjskiego polityka Ołeha Cariowa zorganizowała SBU

Źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) powiedziało w piątek agencji Interfax-Ukraina, że zamach na prorosyjskiego polityka Ołeha Cariowa był dziełem SBU. Oddano do niego dwa strzały; trafił do szpitala. Według źródła w SBU jego stan jest krytyczny.

Źródło w SBU nazwało Cariowa "legalnym celem" operacji, ponieważ polityk "osobiście przyjechał wraz z czołgami rosyjskimi, by zająć Kijów".

Stan Cariowa jest krytyczny i "lekarze walczą o jego życie" - dodał rozmówca agencji Interfax-Ukraina.

Według agencji Ukrinform do zamachu na Cariowa doszło na okupowanym przez Rosję Krymie.

Cariow, w przeszłości parlamentarzysta, został skazany zaocznie w maju br. na 12 lat więzienia za publiczne wzywanie w 2014 r. do działań mających na celu zmianę granic państwowych Ukrainy. W marcu 2022 r., gdy trwała inwazja rosyjska na Ukrainę, Cariow przybył do obwodu kijowskiego wraz z żołnierzami rosyjskimi. Wzywał także do poddania okupantom Krzywego Rogu, miasta w obwodzie donieckim.