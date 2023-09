Ukraina: Medżlis Tatarów Krymskich poparł kandydaturę Rustema Umierowa na ministra obrony

Medżlis Tatarów Krymskich wezwał deputowanych do Rady Najwyższej do poparcia nominacji Rustema Umierowa na stanowisko ministra obrony. Kandydaturę Umierowa, który jest przedstawicielem społeczności krymskotatarskiej, przedłożył parlamentowi we wtorek Wołodymyr Zełenski.

"Wszystkie etapy i pomyślne wyniki profesjonalnej działalności Rustema Umierowa, jego zalety ludzkie i zasady, pozwalają nam wyrazić poparcie dla propozycji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i wezwać deputowanych Ukrainy do uchwalenia decyzji o nominowaniu go na stanowisko ministra obrony" - napisano w oświadczeniu Medżlisu, które opublikował jego przewodniczący Refat Czubarow.

Zaznaczono w nim, że Umierow jest przedstawicielem rdzennej ludności Tatarów Krymskich, których ojczyzna - Krym - od 2014 r. znajduje się pod rosyjską okupacją. "Urodził się w miejscu deportacji narodu krymskotatarskiego, ale wyrósł na ojczystym Krymie, zdobył wyższe wykształcenie i rozpoczął karierę w niezależnym państwie ukraińskim" - podkreślono.

Medżlis zaznaczył, że jako organizacja będzie w dalszym ciągu działał na rzecz konsolidacji społeczeństwa Ukrainy i zjednoczenia społeczności międzynarodowej dla odparcia rosyjskiej agresji i przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach.

W oświadczeniu Tatarzy Krymscy dziękują również Siłom Zbrojnym Ukrainy i innym formacjom obronnym "za odwagę i bohaterstwo w obronie integralności terytorialnej państwa".

W niedzielę zmianę na stanowisku ministra obrony zapowiedział prezydent Zełenski. Zaproponował, by Ołeksija Reznikowa zastąpił Rustem Umierow, dotychczasowy szef Fundacji Mienia Państwowego. Umierow urodził się w 1982 roku w Samarkandzie (w Uzbeckiej SRR), w rodzinie Tatarów deportowanych z Krymu podczas sowieckich represji w 1944 roku.

Jest absolwentem Akademii Zarządzania w Kijowie ze specjalnością gospodarka i finanse. Jak podał portal NV.Ua, w latach 2004-13 Umerow pracował w biznesie i założył własną firmę inwestycyjną. Od 2007 roku był doradcą przywódcy Tatarów Krymskich Mustafy Dżemilewa. W 2019 roku został wybrany do Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy).Jego nazwisko jako przyszłego ministra obrony pojawiło się w mediach ukraińskich w sierpniu br.

"Forbes" pisał, że jest to człowiek o reputacji nie skażonej skandalami korupcyjnymi, z dobrymi kontaktami międzynarodowymi i zdolnościami menadżerskimi".

Pismo zaznaczyło także, że Umerow był zaangażowany już w trakcie wojny w ważne działania władz Ukrainy - od pierwszych prac nad porozumieniem zbożowym do zabiegów o wymianę jeńców. Gdy wiosną 2022 r. doszło do negocjacji ukraińsko-rosyjskich, Umierow był - jeszcze jako parlamentarzysta - członkiem delegacji ukraińskiej.

Źródło w parlamentarnej komisji obrony powiedziało "Forbesowi", że Umierow odegrał ważną rolę w powrocie na Ukrainę żołnierzy pułku Azow i "w zaangażowanie w ten proces prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana".

Rozmówcy "Forbesa" opisują Umierowa także jako człowieka szanowanego w krajach arabskich. Jednocześnie, jako szef Funduszu Mienia Państwowego, utrzymywał stałe kontakty z ambasadami i biznesem krajów zachodnich - UE i Stanów Zjednoczonych.

We wtorek Rada Najwyższa przyjęła dymisję Reznikowa.

Medżlis to główny organ przedstawicielski Tatarów Krymskich, który po aneksji Krymu przez Rosję musiał przenieść się do Kijowa. Moskwa zdelegalizowała go i uznała za organizację ekstremistyczną. Trwające od 2014 r. represje wobec mniejszości krymskotatarskiej na okupowanym Krymie nasiliły się jeszcze bardziej po rozpoczęciu inwazji Rosji w 2022 r.